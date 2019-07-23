В Башкирии работников банка оштрафовали за частые звонки должнице

Сегодня, 23 июля, пресс-служба регионального управления ФССП разослала сообщение о том, что действия сотрудников банка «Восточный экспресс» признаны незаконными.

По данным ведомства, специалисты, занимающиеся общением с должниками, переусердствовали, обрабатывая одну их должниц. Женщина написала на них жалобу.

Проверка показала, что сотрудники банка на протяжении месяца звонили ей 19 раз, а также в среднем семь раз в неделю отправляли смс-сообщения о необходимости вернуть кредит. Это количество превысило допустимый законом лимит уведомлений.