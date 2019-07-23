В Башкирии для производства европейских сыров построят самый красивый в России завод

Сегодня, 23 июля, в Белебее на молочном комбинате должны заложить фундамент нового завода по производству сыра. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Речь идет о производстве деликатесных европейских сыров. Новое производство берется строить французская компания Savencia, которая приобрела два ода назад мажоритарную долю в АО Белебеевский молочный комбинат».