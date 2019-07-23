В Башкирии для производства европейских сыров построят самый красивый в России завод
23 июля, 15:08ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Такое обещание дали французы.
Сегодня, 23 июля, в Белебее на молочном комбинате должны заложить фундамент нового завода по производству сыра. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РБ.
Речь идет о производстве деликатесных европейских сыров. Новое производство берется строить французская компания Savencia, которая приобрела два ода назад мажоритарную долю в АО Белебеевский молочный комбинат».
С представителями собственника встретился врио главы Башкирии Радий Хабиров. В ответ на его приветствие и пожелания успешной работы генеральный директор Группы компаний Savencia Жан-Поль Торри пообещал построить в Белебее самый красивый завод по производству сыра в России.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей