Антимонопольная служба отменила тендер на проведение мероприятий для мэрии Уфы
Один из участников торгов обжаловал итоги конкурса.
Накануне, стало известно, что итоги тендера на определение поставщика ивент-услуг по заказу администрации Уфы отменены региональным управлением ФАС.
Как следует из конкурсной документации, итоги конкурса были подведены 5 июля, победителем стало уфимское ООО «Семь слонов», предложившее исполнить контракт начальной стоимостью 2 млн руб. за 1,9 млн.
В конкурсе участвовали еще два претендента, один из которых – ООО «Коннект» из Ульяновска - обжаловал итоги тендера. По данным издания «КоммерсантЪ-Башкортостан», причиной были названы сбои в работе электронной площадки, из-за чего часть заявки не дошла до заказчика.
Комиссия УФАС выдала мэрии Уфы провести торги вновь. Они состоятся 31 июля. По условиям контракта подрядчик должен будет по заказу мэрии проводить конференции, приемы и другие официальные мероприятия, решат вопросы с обеспечением транспортом, экскурсиями, переводчиками, услугами питания и сувенирной продукцией. Насколько просто делать это из Ульяновска, фирма-автор жалобы не уточнила.