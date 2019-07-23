Антимонопольная служба отменила тендер на проведение мероприятий для мэрии Уфы

Накануне, стало известно, что итоги тендера на определение поставщика ивент-услуг по заказу администрации Уфы отменены региональным управлением ФАС.

Как следует из конкурсной документации, итоги конкурса были подведены 5 июля, победителем стало уфимское ООО «Семь слонов», предложившее исполнить контракт начальной стоимостью 2 млн руб. за 1,9 млн.

В конкурсе участвовали еще два претендента, один из которых – ООО «Коннект» из Ульяновска - обжаловал итоги тендера. По данным издания «КоммерсантЪ-Башкортостан», причиной были названы сбои в работе электронной площадки, из-за чего часть заявки не дошла до заказчика.