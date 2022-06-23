Уфимский бизнес удвоил спрос на digital -рекламу

МТС сообщает о двукратном росте спроса на сервисы для запуска рекламы в интернете и целевых рассылок среди представителей малого и среднего бизнеса в Уфе по сравнению с прошлым годом.

С начала 2022 года к digital-сервисам чаще всего обращались организации из сферы розничной торговли, финансовые организации и рекрутинговые службы крупных компаний. По данным сервиса МТС Маркетолог, чаще всего уфимский бизнес использует информационные рассылки и другие инструменты digital-рекламы для увеличения прямых продаж: 40% новых клиентов сервиса составляют компании из сферы розничной торговли. На втором месте – финансовые организации, которые с помощью SMS-рассылок с геотаргетингом информируют потенциальных клиентов, находящихся рядом с их отделениями, о действующих предложениях по вкладам и кредитам. Одно из главных преимуществ таких рассылок - возможность оперативно начать или прекратить отправку сообщений, если товар по специальной цене закончился или условия акции изменились. Вторая по популярности цель, с которой обращаются к цифровому сервису - поиск персонала. Основной запрос на эту услугу в Уфе поступает от крупных производственных предприятий. Каждое пятое информационное сообщение, отправленное с начала года через МТС Маркетолог, содержало информацию о наборе сотрудников разных уровней от разнорабочих и продавцов до специалистов узкой квалификации и менеджеров. Например, крупный производитель и поставщик продукции на основе стекловолокна с успехом решил вопрос поиска персонала с помощью сервиса МТС Маркетолог. С помощью Big Data удалось создать «портрет» сотрудника по таким параметрам, как возраст, район проживания и специализация, после чего потенциальные сотрудники получили SMS с приглашением на работу. Сервис помог в короткие сроки найти операторов производственной линии, формовщиков и наладчиков оборудования. «МТС Маркетолог позволяет предпринимателям самостоятельно настроить рекламу по своим параметрам и быстро нарастить клиентскую базу или привлечь персонал в нужное время. С помощью специальной платформы бизнес может сделать точечную рассылку, опираясь почти на 5 000 параметров, среди которых геолокация, пол, возраст и сфера интересов потенциального покупателя. В основе сервиса лежит Big Data МТС, которая показывает рекламу только той аудитории, которую она может заинтересовать», –­­­­ отметил директор филиала МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

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