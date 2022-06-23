Продажи квартир в новостройках снизились на 40%

В конце весны — начале лета нынешнего года число сделок по продаже квартир в новостройках упало на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин.

Он пояснил, что снижение процентной ставки по программе «Льготная ипотека» на жилье в новостройках до 7% несколько оживило спрос, однако доля сделок по-прежнему невысока. Об этом пишет iz.ru. По словам Щекина, динамику спроса, как это ни странно выглядит, тормозит снижение ипотечных ставок. Это вызвано желанием граждан выжидать более выгодных условия, ведь власти за последнее время уже неоднократно принимали решение о сокращении ипотечных ставок. Кроме того, люди не спешат приобретать жилье, так как их беспокоит нынешняя экономическая обстановка. Одновременно с этим совладелец девелоперской группы «Родина» выразил уверенность, что к осени меры поддержки рынка стабилизируются, как и ставки по ипотеке. И с этого момента начнется восстановление спроса. А коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков сообщил, что в настоящее время спрос на новостройки увеличивается вслед за снижением ставок по госпрограммам, льготной ипотеке, а также по рыночным ипотечным программам. Он уточнил, что уровень обеспеченности жильем в России в целом позволяет прогнозировать высокий спрос на новостройки по стране.

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