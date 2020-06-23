Арбитражный суд признал банкротом уфимский комбинат

В отношении УХБК введена процедура конкурсного производства сроком на полгода. Решение об этом, по информации "Коммерсантъ" в Уфе, принято 15 июня в арбитражном суде. До этого 3 июня в обход внешнего управление, такое же решение приняли на собрании кредиторов предприятия.