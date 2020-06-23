Арбитражный суд признал банкротом уфимский комбинат
Сегодня, 17:15ЭкономикаРоман ФаткуллинФото: Медиахолдинг1Mi
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В процедуре наблюдения Уфимский хлопчатобумажный комбинат (УХБК) находится с мая 2019 года.
В отношении УХБК введена процедура конкурсного производства сроком на полгода. Решение об этом, по информации "Коммерсантъ" в Уфе, принято 15 июня в арбитражном суде. До этого 3 июня в обход внешнего управление, такое же решение приняли на собрании кредиторов предприятия.
Результаты производства 10 декабря планируют заслушать в суде, назначен также и конкурсный управляющий. Им стал Александр Барбашин из СРО «Евросиб».
Напомним, что требования кредиторов к УХБК оцениваются в 2 млрд рублей, среди них 1,7 млрд рублей Россельхозбанка, 126,13 млн – Сбербанка, 158,4 млн рублей – ИФНС №40, а также 15,5 млн рублей – ЗАО «ИКС 5 недвижимость».
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