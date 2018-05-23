Рустэм Хамитов: Надо создать кооператив «Башкирия - Павлодарская область»
Глава региона Рустэм Хамитов встретился с делегацией Павлодарской области Казахстана.
Встреча прошла вчера, 22 мая, в Уфе в Доме Республики, сообщили в пресс-службе главы Башкирии. Делегацию Павлодарской области возглавил аким региона Булат Бакауов.
Стороны обсудили перспективы укрепления сотрудничества и вопросы реализации совместных проектов в различных отраслях экономики и социальной сферы.
Встреча была организована в рамках Российского нефтегазохимического форума, который проходит на этой неделе в Уфе.
- Мы придаём большое значение расширению многосторонних связей с Павлодарской областью, - сказал Рустэм Хамитов. - Наши перспективные направления нашли отражение в соглашении о сотрудничестве, которое мы подписали с Булатом Жумабековичем. Надеюсь, что это соглашение будет работать долгие годы.
- Казахстан – наш ближайший сосед, - подчеркнул глава республики. - На сегодняшний день мы понимаем, что эти отношения ещё не достигли оптимума, до него ещё работать и работать.
По словам Рустэма Хамитова, партнеры из Павлодарской области предлагают интересные варианты взаимодействия, в том числе в таких отраслях, как нефтехимия, нефтепереработка, сельское хозяйство.
- Мы знаем, что в Павлодарской области есть достаточно большие залежи известняка и соли, - сказал Рустэм Хамитов. - Значит, можно говорить о производстве соды. Надо думать, как использовать наши компетенции для строительства такого производства.
- В Павлодарской области есть свободная экономическая зона, которая даёт очень хорошие преференции, - отметил он. - Вот то, что является преимуществом взаимодействия соседей. В последнее время я очень подробно развиваю тему кооперации. Нам тоже надо создать кооператив «Республика Башкортостан – Павлодарская область», в хорошем смысле слова помогая друг другу, используя преимущества каждого, развиваться и двигаться вперёд.