Рустэм Хамитов: Надо создать кооператив «Башкирия - Павлодарская область»

Встреча прошла вчера, 22 мая, в Уфе в Доме Республики, сообщили в пресс-службе главы Башкирии. Делегацию Павлодарской области возглавил аким региона Булат Бакауов.

Стороны обсудили перспективы укрепления сотрудничества и вопросы реализации совместных проектов в различных отраслях экономики и социальной сферы.

Встреча была организована в рамках Российского нефтегазохимического форума, который проходит на этой неделе в Уфе.

- Мы придаём большое значение расширению многосторонних связей с Павлодарской областью, - сказал Рустэм Хамитов. - Наши перспективные направления нашли отражение в соглашении о сотрудничестве, которое мы подписали с Булатом Жумабековичем. Надеюсь, что это соглашение будет работать долгие годы.

- Казахстан – наш ближайший сосед, - подчеркнул глава республики. - На сегодняшний день мы понимаем, что эти отношения ещё не достигли оптимума, до него ещё работать и работать.

По словам Рустэма Хамитова, партнеры из Павлодарской области предлагают интересные варианты взаимодействия, в том числе в таких отраслях, как нефтехимия, нефтепереработка, сельское хозяйство.

- Мы знаем, что в Павлодарской области есть достаточно большие залежи известняка и соли, - сказал Рустэм Хамитов. - Значит, можно говорить о производстве соды. Надо думать, как использовать наши компетенции для строительства такого производства.