На «Уфаоргсинтезе» запустили установку стоимостью 2 миллиарда рублей

Во вторник, 22 мая, в ПАО «Уфаоргсинтез», дочернемобществе ПАО АНК «Башнефть» (входит в группу НК«Роснефть»), состоялся торжественный запуск в эксплуатациюустановки по производству изопропиленбензола.

Это очень важный химический продукт, используемый в производстве фенола и ацетона, которые в свою очередь являются основой для изготовления красок, растворителей,разного рода пластмасс, которые далее используются в производстве автомобилей, электроники, упаковок, а также в медицине и фармакологии.

Другими словами, изопропиленбензол, или кумол – это незаменимый элемент в производственной цепочке, результатом которой становится едва ли не все, с чем мы соприкасаемся, с чем работаем, в окружении чего живем каждый день.

Новая установка пришла на смену предыдущей, которая начала работать почти 40 лет назад – она была построена в 1978 году, причем по технологии 40-х годов прошлого века.Соответственно, она не отвечала современным технологическим, экологическим и иным требованиям.

Строительство производства осуществлено в рекордные сроки: за два года удалось, что называется, «с нуля» создать сложное сооружение.

Модернизация производственного процесса позволила решить несколько задач.Во-первых,это увеличение производственной мощности до 170 тысяч тонн в год, а при необходимости, например, при наличии заказов, установка может «выдавать на-гора» и до 180 тысяч тонн. Во-вторых, это заметное снижение себестоимости готовой продукции за счет уменьшенного расхода сырья и энергоресурсов. В-третьи,а это, пожалуй, каждого уфимца волнует больше всего – экологический эффект. Применение новых технологий позволило снизить в 10 раз объем сточных вод, которые идут на биологические очистные сооружения. При этом содержание канцерогенов в стоках установки практически отсутствует.

Так же, как и выбросов в воздух – их теперь тоже практически не будет.Подобная технология в России применяется впервые. Все производственные процессы на установке осуществляются в автоматизированном режиме. Проектирование выполнило ГУП «Башгипронефтехим». Всего в реализации проекта приняли участие 8 проектных, строительных и пуско-наладочныхорганизаций, семь из которых – российские. На 90% новое производство выполнено из комплектующих и материалов российского производства. Стоимость инвестиционного проекта – 1,88 миллиарда рублей.

- «Башнефть» и «Роснефть» ведут широкую инвестиционную программу. Дальнейшие планы по модернизации предприятия,его реконструкции очень масштабны и значительны, – отметил глава Башкирии Рустэм Хамитов, который принял участие в торжественном запуске нового производства и нажал на символическую кнопку, производственного процесса.

- Установка по производству изопропиленбензола, которую мы сегодня запускаем, является носителем самых современных технологий. С пуском данной установки мы значительно увеличили эффективность данного производства. На сегодня это самый масштабный проект в нефтехимическом блоке «Роснефти», – сказал вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии ПАО АНК «Башнефть» Александр Романов.

Для отрасли сегодняшнее событие действительно очень значимо: «Уфаоргсинтез» производит около 30% всего российского фенола и является одним из лидеров по производству ацетона. Словом, данный завод является крупным предприятием не только в нашей республике, но в масштабе всей России. Поэтому модернизация «Уфаоргсинтеза» является важным шагом по укреплению нефтехимического производства страны.