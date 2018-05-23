Минэкономразвития: Башкирия по итогам 2017 года в числе лидеров

По итогам прошедшего 2017 года экономика Башкирии вошла в число региональных экономик, занимающих по основным социально-экономическим показателям лидирующие позиции, сообщили в минэкономразвития республики.

В частности, по объемам валового регионального продукта (ВРП) мы среди других регионов на 10 месте, по объемам розничной торговли на 9 месте, по производству сельскохозяйственной продукции заняли по стране 8 место.

По объемам строительства мы занимаем аналогичное 8 место, а по вводу в эксплуатацию жилых домов на два места выше. По объему платных услуг мы на 7 месте в России.

По некоторым важным показателям социально-экономического развития Башкирия показала в 2017 году показатели выше, чем в среднем по России.

Например, в Башкирии индекс физического объема ВРП составил 101,9%, а в среднем по России этот показатель равен 101,5. Другими словами, наш ВРП рос примерно на треть быстрее, чем в среднем по стране.

Промышленное производство у нас увеличилось и вовсе в два с лишним раза больше, чем в среднем по России: индексы 102,3 и 101,0 соответственно.

Объемы сельского хозяйства в Башкирии росли примерно так же, как и в других регионах: индексы 102,8 и 102,4 соответственно.

В два с лишним раза темп роста оборота башкирской розничной торговли оказался выше российского.

Фото: economy.bashkortostan.ru

В отчете минэкономразвития Башкирии отметили, что одной из главных целей развития республиканской экономики является повышение производительности труда. Республика вошла в число шести пилотных регионов, которые примут участие в реализации приоритетной программы по повышению производительности труда. С этой целью, в том числе, было подписано соответствующее соглашение между правительством Башкирии и минэкономразвития России.

Специалисты отмечают, что важной частью работы правительства Башкирии является повышение качества жизни населения республики. В Башкирии на фоне замедления темпов инфляции и роста доступности банковского кредитования увеличилась реальная зарплата.

Инфляция в России в 2017 году (декабрь 2017 к декабрю 2016) составила 1,6%, побив тем самым рекорд за последние как минимум лет 20 с лишним. Средняя ставка по кредитам снизилась с 12,5% до 10,3%, а объем кредитования предприятий и населения вырос на 32,7%.В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата тоже заметное улучшение: мы переместились с 20 на 13 место.

На поддержку предпринимательства республика в 2017 году направила 2,5 миллиарда рублей. Это в 5 раз больше, чем годом ранее. В том числе и эта поддержка привела к тому, что количество единиц малого и среднего бизнеса выросло на 3 с лишним тысячи штук: с 136,1 тысячи до 139,5 тысячи.

При всем этом почти на 30 тысяч человек выросло количество людей, работающих на этих самых предприятиях малого и среднего бизнеса: с 452,9 тысячи до 480,9 тысячи.