Глава Башкирии обозначил слабые места нефтегазохимии

Накануне глава Башкирии Рустэм Хамитов выступил на пленарном заседании «Россия в мировых трендах развития нефтегазохимической отрасли» Российского нефтегазохимического форума в Уфе.

Перед началом заседания руководитель региона ознакомился с выставочной экспозицией, на которой представлены 350 ведущих отраслевых компаний из 10 стран мира и 32 регионов России. Почти 80 процентов экспонируемой продукции – российского производства. Четверть участников выставки – это предприятия из Башкирии.

На пленарном заседании были рассмотрены приоритетные направления научных разработок, возможности и перспективы российских технологий в области нефте- и газохимии, тренды в области нефтепереработки, вопросы импортозамещения, газификации.

Рустэм Хамитов поделился своим видением ситуации в отрасли.

- Западные санкции, скажем так, «взбодрили» наши предприятия, помогли им оценить преимущества отечественных разработок и продукции, оживили инвестиционную политику. Объём ежегодных инвестиций в нефтегазовый сектор за последние шесть лет вырос более чем в два раза. Глубина переработки нефти при этом остаётся пока не очень высокой – 81 процент.

Глава Башкирии отметил, что в энергетической стратегии страны до 2035 года заложен ориентир в 91 процент. Хотя мы знаем, что мировые показатели – 95-97 процентов, - рассказал он. - Чтобы достичь этого уровня, нужен настоящий прорыв, о котором говорил в своём послании президент страны Владимир Владимирович Путин. Необходимо сконцентрировать инвестиции в модернизацию нефтеперерабатывающих и нефтегазохимических предприятий, рост качества и практической отдачи научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы.

При этом глава Башкирии отметил и слабые места, обозначившиеся в последние годы. В частности, это касается инвестиций, условия для которых, по мнению Рустэма Хамитова, созданы в Башкирии вполне благоприятные.

- Пока промышленные предприятия пассивно относятся к инструментам поддержки. До сих пор у нас нет ни одного специнвестконтракта в области промышленности. Это плохо. Есть субъекты Федерации, которые активно используют этот инструмент. А у нас он, к сожалению, не работает. Этот механизм действует для проектов с объёмом инвестиций более 700 млн рублей, - отметил глава Башкирии.

Говоря о сотрудничестве оборонно-промышленного комплекса и нефтегазохимии, Рустэм Хамитов, в частности, обратил внимание на то, что до сих пор в силу разных причин, в основном бюрократических, в Башкирии не создано нормально действующее совместное предприятие «Газпром – ОДК (Объединённая двигателестроительная корпорация)» или «Газпром – Ростех».

- Надо, конечно же, пробивать эту ситуацию, создавать предприятие и строить газоперекачивающие агрегаты. Они очень нужны стране. Их нужны сотни, а на сегодняшний день производство пока предполагает не более 20 единиц в год. Этого на самом деле мало, - сказал он.

Из мировых трендов Рустэм Хамитов отметил наступающую эпоху «зелёной (или экологической) экономики».

- Как в этой новой системе координат чувствуют себя производители нефтегазохимической продукции? – задался вопросов глава Башкирии. - Пока это неизвестно. На самом деле, соответствующего давления у этой биотехнологии ещё нет, может быть, пока рановато об этом говорить. Но в целом мировые тенденции, конечно же, присутствуют.

По его словам, в области нефтепереработки отечественный ТЭК закрывает более 90 процентов всех необходимых технологий и катализаторов, от которых нефте- и газохимия зависит на 80 процентов.

- Научный потенциал Башкортостана позволит решить проблему импортозамещения намного быстрее – не за 10 лет, а за годы, - выразил уверенность Рустэм Хамитов. - Но для этого, конечно же, надо загружать наши институты и предприятия заказами.

Как отметил глава региона, в Башкирии сегодня есть всё для того, чтобы формировать центры не только российского, но и мирового уровня.

- Надо посмотреть, что можно сделать на базе Уфимского нефтяного университета совместно с нашей «Башнефтью», проектными институтами. Мощный комплекс может получиться на базе авиационного университета. Надо работать в этой части. Иногда я тоже вижу недостаточную активность в этом направлении. Хочу призвать ректоров вузов, которые присутствуют здесь, к более активной деятельности в этой части.

Одной из актуальных задач в ближайшее врем станет наверняка переход на альтернативные виды топлива. Башкирия является лидером в Российской Федерации по газификации транспорта.

- Одним словом, всё, о чём я говорю, – это прежде всего работа наших специалистов, учёных. Безусловно, оптимистично заявляю о том, что это движение не пресечётся, не прервётся, что работа нашей науки, наших институтов будет востребована. Хотя, конечно, надо всегда отслеживать ситуацию, чтобы наши потребители технологий не ушли ни вправо, ни влево, - подчеркнул глава региона.