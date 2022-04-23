В Башкирии регоператор построит два экотехнопарка за 1 млрд рублей до 2025 года

Региональный оператор «Дюртюлимелиоводстрой», работающий в Башкирии, намерен построить два экотехнопарка до 2025 года, стоимость вложений составит около 1 млрд рублей. Это позволит снизить до 20% объем захоронения отходов, сообщила генеральный директор компании Лилия Нугаева.
Строительство обоих объектов планируется завершить к 2025 году, это экотехнопарки с глубокой переработкой отходов — производство RDF топлива, цеха биокомпостирования, а крупногабаритный мусор планируется измельчать в щепу, чтобы уменьшить количество складируемого мусора, также щепу можно использовать для топки и других целей.
Один из объектов разместится в Краснокамском районе, возле города Нефтекамск, его мощность переработки составит 150 тыс. тонн, второй — в Дюртюлинском районе мощностью 50 тыс. тонн в год. Стоимость каждого экотехнопарка оценивается в сумму почти 500 млн рублей, их запуск позволит снизить уровень захораниваемых отходов до 20%.
Сейчас почти весь объем ТКО, собираемый регоператором, направляется на захоронение. В зоне ответственности компании действует один сортировочный комплекс небольшой мощности на полигоне, заполненность которого оценивается как высокая.
Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту «Экология» планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут направлять на захоронение.