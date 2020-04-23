Здоровье дороже: публикации СМИ помогли спасти частную медклинику в Сибае в Башкирии

После критических публикаций в СМИ о возможном закрытии единственного в башкирском Зауралье кабинета магнитно-резонансной томографии (МРТ), с которым арендодатель в лице руководства Сибайской городской больницы намеревался расторгнуть договор аренды, мы получили разъяснения чиновников, которые свидетельствуют о положительном разрешении ситуации.

— В настоящее время процедура расторжения вышеуказанного договора аренды прекращена, договор продолжает действовать на прежних условиях, — сообщается в письме за подписью первого заместителя министра здравоохранения РБ Азата Рахматуллина.

Напомним эту историю, которая получила широкий резонанс на фоне сложной экологической ситуации в Сибае и усилий властей по поддержке малого и среднего бизнеса, особенно медицинской направленности.

Доктор Алмаз Газизов, который руководит компанией «Медтех», проводящей МРТ-исследования в Сибае, изложил в эфире радио «Эхо Москы в Уфе» свое видение конфликта, происшедшего между ООО «Медтех» и новым руководством Сибайской городской больницы.

Вместе со своими коллегами-медиками Алмаз Газизов еще в 2016 году проанализировал ситуацию с диагностикой сложных и хронических заболеваний в Сибае и окружающих его районах. В то время людям, нуждающимся в проведении МРТ, приходилось ездить за много километров в Магнитогорск либо в Уфу. По этому поводу от населения поступало немало нареканий через соцсети в адрес руководства больницы, городских властей.

Алмаз Газизов и его единомышленники предложили организовать кабинет МРТ на базе городской больницы в Сибае, взявшись оборудовать под него заброшенное складское помещение, пустовавшее много лет. На разработку проекта, проведение ремонта и прокладку коммуникаций ушло немало времени, сил и средств. И вот в ноябре 2017 года кабинет начал принимать пациентов.

— Все это время мы работали бесперебойно, принимали пациентов, в том числе и по квотам ОМС, то есть проводили диагностику бесплатно для них. К нам приезжали люди не только из Сибая, но и из Акъяра, Зилаира, Баймака, других населенных пунктов, — рассказал Алмаз Газизов. — В нашей практике уже есть немало случаев своевременно выявленных новообразований и осложнений, после чего людям были сделаны операции и их удалось спасти.

Договор с городской больницей об аренде помещения был заключен до 2026 года, так что коллектив ООО «Медтех», состоящий из 13 человек, был настроен активно работать. Каково же было их недоумение, когда в начале 2019 года от руководства больницы поступило уведомление о расторжении договора аренды. Просьба объяснить причину такого неожиданного решения осталась без ответа.

После этого последовала пауза, видимо, связанная с большим количеством проблем, которые переживал Сибай и которые добавили ему печальную славу неблагополучном в экологическом плане города. Во время сложнейшей ситуации со смогом, отравлявшим город, кабинет МРТ также бесперебойно принимал пациентов. Для многих горожан помощь специалистов ООО «Медтех» в тот период действительно трудно переоценить. Когда люди, пребывавшие в состоянии стресса, начинали подозревать у себя различные заболевания, было очень важно провести качественное информативное обследование и своевременно назначить необходимое лечение или успокоить пациентов, если их опасения насчет своего здоровья были напрасны.

Однако руководство Сибайской больницы, как выяснилось, не рассталось с идеей выдворить арендаторов, которые на свои средства сделали из заброшенного склада добротное помещение. В конце декабря 2019 года в адрес ООО «Медтех» поступило повторное уведомление о расторжении договора аренды.

Важно отметить, что жители Сибая переживали за судьбу кабинета не меньше самих медиков. Сразу несколько сибайцев прислали в редакцию Медиакорсети ссылки на запись этой радиопередачи и попросили разобраться в ситуации.

Мы сделали официальные запросы в несколько инстанций и получили ответы, суть которых сводится к тому, что процедура расторжения все же под давлением общественности была прекращена.

Особое внимание обратили на себя ответы, поступившие от руководства Сибайской городской больницы и администрации Сибая. Они были похожи, как две капли воды. Из этого напрашивается очевидный вывод, что и решение о выселении медиков руководители горбольницы и муниципалитета ранее также могли принимать коллегиально.

В обоих случаях нам сообщили, что не видят оснований для дальнейшего обсуждения вопросов в связи с тем, что договор аренды между ООО «Медтех» и Сибайской городской больницей продолжает действовать.

Но мы видим основания продолжить обсуждение данной темы! Хотя бы потому, что в адрес нашей редакции продолжают поступать вопросы от предпринимателей, которые терпят унижения от своих арендодателей, буквально выкручивающих им руки и нередко действующих так с благословения своих покровителей в муниципалитете.

С нами солидарен и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Башкирии Флюр Асадуллин, приславший развернутый комментарий на наш запрос. Он сообщил, что рассмотрел обращение от ООО «Медтех» и направил материалы по нему в прокуратуру для принятия мер реагирования.

— Действительно, таких ситуаций много. Часть волнующих предпринимателей вопросов удается решить мирно, в досудебном порядке, — пояснил Флюр Асадуллин.

Подводя итог, считаем нужным отметить еще один важный момент. Нам так и не удалось понять логику людей, пытавшихся закрыть стабильно работающий бизнес, лишить сотрудников работы и средств к существованию. Тем более, то речь идет не о магазине, которых много на каждом шагу, а о востребованной медицинской помощи. К тому же дело происходит в таком городе, как Сибай, где уже второй год существует напряженная социальная и экономическая ситуация, растет безработица, после экологической катастрофы на карьере совсем ослабело градообразующее предприятие — Сибайский филиал УГОК.

Получается, что государство старается поддерживать малый и средний бизнес, но разнокалиберные начальники на местах так и продолжают действовать по принципу «Как хочу, так и ворочу».