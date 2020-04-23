ВКонтакте рассказала о росте выручки более чем на 20%
В рамках финансовой отчётности Mail.ru Group ВКонтакте представила итоги первого квартала 2020 года.
Количество пользователей и их вовлечённость выросли: люди чаще используют мини-приложения, звонят и пишут друг другу, публикуют истории и проводят трансляции.
Несмотря на замедление рекламного рынка из-за коронавируса, выручка ВКонтакте за первый квартал 2020 года показала устойчивый рост — более чем на 20% по сравнению с таким же периодом год назад.
Аудитория и вовлечённость
- Ежемесячное количество уникальных пользователей из России в марте выросло год к году на 4% и составило 73,4 млн. Из них 67 млн предпочитают мобильные устройства — это на 9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
- ВКонтакте — крупнейшее суперприложение и социальная сеть в России. По данным Mediascope, 47% аудитории рунета посещает VK ежедневно, а за месяц охват достигает 74%.
- ВКонтакте продолжает увеличивать вовлечённость аудитории и время, которое она проводит в VK. В феврале пользователи в среднем проводили на платформе 38 минут в день — это на 5,5% больше год к году, при этом рост на мобильных устройствах — 11%.
- Самой активной аудиторией остаются пользователи в возрасте 12-24 лет, которые проводят в VK в среднем 62 минуты в день.
По сравнению с первым кварталом прошлого года, пользователи чаще:
- звонят с помощью ВКонтакте — на 24%Ежемесячное количество звонков увеличилось до 64 млн
- публикуют истории — на 16%, а также проводят трансляции — на 44%На платформе размещаются 114 млн историй в месяц, которые собирают 7,6 млрд просмотров
- обмениваются сообщениямиЧисло сообщений, которыми ежедневно обмениваются пользователи, выросло на 40%
VK Mini Apps и QR-коды
Продолжает наращивать аудиторию и VK Mini Apps — это платформа с мини-приложениями, которые открываются внутри VK. Они работают так же быстро, как нативные, но их не нужно отдельно скачивать и устанавливать. Ещё в марте 2020 активных мини-приложений на платформе было порядка 15 тысяч, в апреле — уже больше 16 тысяч.
По сравнению с прошлым годом ежемесячная аудитория VK Mini Apps выросла в четыре раза и составила в марте 27,5 млн человек. Апрель ещё не закончился, но у платформы уже новой рекорд — 31 млн пользователей. Что касается ежедневной аудитории, то она за год выросла в шесть раз и составила в марте 2,3 млн.
Растёт и использование QR-кодов ВКонтакте. В первом квартале пользователи поделились QR-кодами в мобильном приложении VK более 113 млн раз — в два раза больше, чем в прошлом квартале.
Рост продуктов во время самоизоляции
Значительный рост продукты VK показали в период самоизоляции. Команда ВКонтакте запустила и поддержала более 50 проектов, связанных с коронавирусом. В первую очередь они были направлены на информирование о вирусе, образование, развлечение во время самоизоляции и поддержку бизнеса и благотворительности.
Каждую неделю единый центр информации по коронавирусу и тематическую ленту с новостями о COVID-19 от проверенных источников (vk.com/feed/coronavirus) посещают более 20 млн пользователей. Кроме того, ВКонтакте интегрировала инструменты для школ, университетов и преподавателей для полноценного удалённого обучения.
В результате по сравнению с периодом до начала самоизоляции:
- ежедневное количество звонков выросло на 35%;
- отправленных за день сообщений стало больше на 20%;
- количество просмотров видео увеличилось на 33%, трансляций — на 48%, историй — на 17%;
- ежедневная аудитория на игровой платформе увеличилась на 15%.