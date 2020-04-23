ВКонтакте рассказала о росте выручки более чем на 20%

Количество пользователей и их вовлечённость выросли: люди чаще используют мини-приложения, звонят и пишут друг другу, публикуют истории и проводят трансляции.

Несмотря на замедление рекламного рынка из-за коронавируса, выручка ВКонтакте за первый квартал 2020 года показала устойчивый рост — более чем на 20% по сравнению с таким же периодом год назад.

Аудитория и вовлечённость Ежемесячное количество уникальных пользователей из России в марте выросло год к году на 4% и составило 73,4 млн. Из них 67 млн предпочитают мобильные устройства — это на 9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

ВКонтакте — крупнейшее суперприложение и социальная сеть в России. По данным Mediascope, 47% аудитории рунета посещает VK ежедневно, а за месяц охват достигает 74%.

ВКонтакте продолжает увеличивать вовлечённость аудитории и время, которое она проводит в VK. В феврале пользователи в среднем проводили на платформе 38 минут в день — это на 5,5% больше год к году, при этом рост на мобильных устройствах — 11%.

Самой активной аудиторией остаются пользователи в возрасте 12-24 лет, которые проводят в VK в среднем 62 минуты в день.

По сравнению с первым кварталом прошлого года, пользователи чаще: звонят с помощью ВКонтакте — на 24%Ежемесячное количество звонков увеличилось до 64 млн

публикуют истории — на 16%, а также проводят трансляции — на 44%На платформе размещаются 114 млн историй в месяц, которые собирают 7,6 млрд просмотров

обмениваются сообщениямиЧисло сообщений, которыми ежедневно обмениваются пользователи, выросло на 40%

VK Mini Apps и QR-коды Продолжает наращивать аудиторию и VK Mini Apps — это платформа с мини-приложениями, которые открываются внутри VK. Они работают так же быстро, как нативные, но их не нужно отдельно скачивать и устанавливать. Ещё в марте 2020 активных мини-приложений на платформе было порядка 15 тысяч, в апреле — уже больше 16 тысяч.

По сравнению с прошлым годом ежемесячная аудитория VK Mini Apps выросла в четыре раза и составила в марте 27,5 млн человек. Апрель ещё не закончился, но у платформы уже новой рекорд — 31 млн пользователей. Что касается ежедневной аудитории, то она за год выросла в шесть раз и составила в марте 2,3 млн.

Растёт и использование QR-кодов ВКонтакте. В первом квартале пользователи поделились QR-кодами в мобильном приложении VK более 113 млн раз — в два раза больше, чем в прошлом квартале.

Рост продуктов во время самоизоляции Значительный рост продукты VK показали в период самоизоляции. Команда ВКонтакте запустила и поддержала более 50 проектов, связанных с коронавирусом. В первую очередь они были направлены на информирование о вирусе, образование, развлечение во время самоизоляции и поддержку бизнеса и благотворительности.

Каждую неделю единый центр информации по коронавирусу и тематическую ленту с новостями о COVID-19 от проверенных источников (vk.com/feed/coronavirus) посещают более 20 млн пользователей. Кроме того, ВКонтакте интегрировала инструменты для школ, университетов и преподавателей для полноценного удалённого обучения.

В результате по сравнению с периодом до начала самоизоляции: