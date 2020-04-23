ТПП Башкирии организовала пошив противовирусных костюмов для борьбы с коронавирусом

Президент ТПП РБ Тимур Хакимов выступил с обращением ко всем сотрудникам и членам Палаты.

- В первую очередь хочу выразить огромную благодарность сотрудникам, которые, несмотря на риск, продолжают работать, можно сказать сутками дежурят в ТПП. Нашему сектору нельзя уходить на удаленную систему работы, потому что мы отвечаем за выдачу сертификатов на экспортную отгрузку предприятий республики, консультируем и выдаем сертификаты об обстоятельствах форс-мажора, координируем пошив защитных костюмов и масок, - отметил глава ТПП РБ.

Справка: На горячую линию ТПП РБ с 23 марта поступило 12000 звонков с просьбой о поддержке бизнеса. 150 из них нашли свое подтверждение, уже выдано 35 заключений.

- Отдельно хочу поблагодарить членов ТПП, которым сейчас самим не легко, но они выступают меценатами и приобретают за собственные средства оборудование для больниц, оплачивают обслуживание оборудования в больницах, помогают выкупить материал для легкой промышленности, на основе которого изготавливают защитные маски и костюмы, - сказал Тимур Хакимов. - Нашими предпринимателями можно гордиться. Они сами звонят и предлагают свою помощь, - добавил Тимур Хакимов.

В настоящий момент ТПП РБ под эгидой Министерства промышленности организовала взаимодействие 18-ти предприятий и индивидуальных предпринимателей.

- Это наши партнеры: ГУП БХП «Агидель», ПФ «Алькаир», ООО «Ателье Салават», MADY ART, Ишимбайский трикотаж и другие, - пояснил Тимур Хакимов. - Тем самым нам удалось в ситуации экономического кризиса загрузить десятки предприятий легкой промышленности работой, и они не только сохранили рабочие места, но и многие перешли работать в третью смену и очень просят своих рабочих работать. Рабочие места расширяются. В день производится пошив более 5000 костюмов, прошедших сертификацию и испытания в федеральной лаборатории.

- Да, в них может быть жарко, но костюмы соответствуют ГОСТу и ТУ и выбирать, к сожалению, не приходится. Безопасность и здоровье важнее всего, - уточнил Тимур Хакимов.

Кроме того, на фоне распространения коронавирусной инфекции ТПП РБ совестно с предпринимателями запустила пошив противовирусных костюмов из новейшего материала. Эти костюмы отличаются улучшенным качеством, они прошли всевозможные испытания на прочность, разрыв, истирания, химическое проникновение, температурный режим.

Благотворительный проект «Защитный механизм» реализуется при участии комитета ТПП РБ по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности. Сотрудники, которые сейчас находятся на передовой, - это медики, полицейские, сотрудники аэропорта, ж/д вокзала, Росгвардии и многие другие - получают все средства защиты абсолютно бесплатно.

- Наша организация и я лично каждый день получаем слова благодарности через ситуационный сектор реальной экономики и колл-центр «Единой России». Также поделюсь информацией, что соседние регионы РФ просят отгрузить им эти костюмы. Просят продать. Но по поручению главы РБ Радия Хабирова и главы минздрава все костюмы до единого остаются в Башкирии и поступают в наши учреждения, - отметил Тимур Хакимов.

Руководство и члены ТПП РБ выделили средства на покупку мебели для детской больницы в Уфе. Совместно с «Единой Россией» запускается акция, в рамках которой медработникам, сотрудникам Росгвардии и других экстренных служб будут бесплатно выделять защитные костюмы.

- Сейчас мы не зарабатываем, а разрабатываем новые направления деятельности бизнеса и инвестиций пытаемся запустить новые производства, участвуем в разработке национальной технологической инициативы, сохраняем и создаем новые рабочие места, используя определённые плюсы пандемии. Ведь это когда-то закончится, появятся другие проблемы, - рассказал Тимур Хакимов. – Мы взяли за принцип слова Радия Хаирова о том, что «для нас это не время кризиса, а время новых возможностей для поиска инвесторов».

Кстати, ТПП Башкирии выделила средства на оборудование ситуационного центра по консультированию и обеспечению устойчивости экономики в Конгресс-холле.

- Нам нужны волонтеры, а не диванные критики. Критиковать любой может, но лучше когда человек предлагает и делает, - заявил Тимур Хакимов.

Как сообщили в пресс-службе ТПП РБ, сейчас Тимур Артурович и его команда ведут постоянный диалог с бизнесом, консультируют предпринимателей, составляют договора о форс-мажорных обстоятельствах, продолжают реализовывать социально и экономически значимые проекты. Ежедневно проходят совещания в формате видеоконференций с ТПП РФ, еженедельно - инвестиционные и промышленные часы.