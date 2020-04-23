Стоимость нефти Brent с поставкой в июне выросла на 9 процентов
23 апреля, 21:54ЭкономикаФото: pixabay.com
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Цена на июньские фьючерсы барреля нефти Brent на Лондонской бирже выросла на 9,3% по сравнению к уровню их стоимости при закрытии предыдущей сессии.
Такие данные были представлены 23 апреля, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что стоимость барреля Brent с поставкой в июне составила 22,26 долларов.
Нефть марки WTI за этот же период выросла в цене на 11,3%. Её стоимость составила 15,34 долларов за баррель.
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