«С мусором все равно придется работать»: в Уфе обсудили перспективы мусорной реформы

21 апреля в Уфе прошло мероприятие, которое вполне может стать ключевым моментом в мусорной реформы на современном этапе её развития. Круглый стол, организованный региональным отделением партии «Единая Россия» и телеканалом «РБК-Уфа», посвятили обсуждению проблемы разрушительного воздействия экологического терроризма на развитие и поддержание социально-экономических процессов в регионе.

С учетом суровых реалий самоизоляции круглый стол прошел в необычном формате — в режиме онлайн-конференции. Принявшие в нем участие представители государственных органов, бизнеса, а также общественные деятели, экологи, тем не менее, достаточно четко обозначили свою позицию по заданной теме, вспомнив и экологическую ситуацию в регионе, и развитие инвестиционных экологических проектов, и феномен экологического терроризма, как препятствующего фактора для строительства объектов экологического назначения на территории республики. Разговор продлился более двух часов, выделим наиболее важные его моменты.

Начался круглый стол, разумеется, с пандемии, которая явно и незримо преследует жителей Башкирии сейчас буквально на каждом шагу. Не могла она не повлиять и на ход мусорной реформы. Поскольку подавляющее большинство наших сограждан, спасаясь от коронавируса, находится на самоизоляции дома, производимые ими отходы ощутимо возросли, а вот платежная активность, наоборот, стала падать, в том числе и касательно оплаты за услуги по обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

— С мусором в любом случае придется работать, — подчеркнул заместитель министра природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов. — Мы заинтересованы в появлении как можно большего количества таких проектов. В республике есть инвесторы, которые вкладывают средства в мусоросортировочные комплексы. Но эта отрасль является очень сложной.

В то же время, как отметили участники виртуального круглого стола, то ли еще будет, когда режим самоизоляции наконец-то будет отменен. Жители республики могут столкнуться с еще большим количеством нерешенных экологических задач. А ведь Башкортостан уже сегодня занимает далеко не самые престижные места в рейтингах на тему состояния экологии. Так, по результатам 2019 года Республика Башкортостан в экологическом рейтинге «Зеленого патруля» заняла 66 место.

«Задача — переломить ситуацию и вывести РБ в топ регионов по экологии», — таким стал лейтмотив круглого стола.

— Сегодня инвестиционные проекты в области экологии невозможны без участия бизнеса, превалирует государственно-частное партнерство. Если мы не будем работать в направлении помощи бизнесу, появления большего количества новых объектов, то пострадает и экономика, и экология, — отметил заместитель премьер-министра правительства РБ-министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

При этом участники обсуждения заявили, что нельзя считать ситуация в Башкирии совсем безнадежной, поскольку инвестиционные проекты, направленные на решение экологических задач, имеются. Есть и представители бизнеса, готовые развиваться в этой области, все это позволит улучшить экологическую ситуацию и получить экономические выгоды в виде притока инвестиций в регион, появления новых производств, рабочих мест, роста налогов.

Но жизнь предъявляет свои требования к участникам подобных проектов.

Приоритет будет отдаваться предприятиям, предлагающим современные решение в сфере обращения с ТКО, включая сортировку и глубокую переработку с последующим захоронением «хвостов». Республика заинтересована в появлении как можно большего количества таких объектов, эта ниша сейчас практически свободна.

— Республика нуждается в крупных инфраструктурных проектах, которые надо было реализовывать еще до введения мусорной реформы. Сейчас есть понимание, какие объекты и в каких районах республики нам нужны. Осталось решить коммуникационную проблему, — считает член рабочей группы при главе РБ по вопросам экологической безопасности и сохранению природного наследия Мурад Шафиков.

Судя по официальным сообщениям, которые звучат на совещаниях в правительстве, участники мусорной реформы пользуются ощутимой поддержкой со стороны государства. Тем не менее проекты в области экологии очень тяжело реализуются. Главная причина, скорее всего, заключается в том, что они являются социально-зависимыми.

Участники мусорной реформы сегодня нередко сталкиваются с сопротивлением со стороны населения. При этом речь не всегда идет о недопонимании или отсутствии диалога. Как это ни странно, чаще всего протестные акции являются мероприятиями, которые срежиссировала оппозиция, имеющая свои политические, экономические (а чаще всего и те, и другие) интересы. Здесь уже впору говорить об умышленной экологической дезинформации населения или о так назыаемом экологическом терроризме/экстремизме.

— Всегда найдутся те, кто будет недоволен проектом. Есть целые технологии: создаются группы в социальных сетях, в них есть активисты, модераторы, а также те, кто обеспечивает мобелизацию. Если есть заказчики, то против любого инвестиционного проекта можно выстроить такую работу, — завил в ходе виртуального круглого стола председатель Общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество» Рашид Исмаилов.

В качестве примера в данном случае может служить ситуация в городе Благовещенске, где, начиная с 2016 года, ООО «Регион-капитал» стремится реализовать проект по строительству мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО. К 2018 году проект прошел все виды требующихся экспертиз и имеет разрешение на реализацию. несмотря на это, некоторая часть населения, подогреваемая активистами, выступает против данного объекта.

— Объекты обработки и захоронения ТКО являются природоохранными объектами. В республике таких объектов практически нет, а на их реализацию нужны годы. Мы предлагаем современный проект, который, согласно имеющимся заключениям, соответствует всем нормативным экологическим требованиям, была проведена общественная экологическая экспертиза. Но, несмотря на это приступить к реализации мы не можем — жители активно выступают против строительства, — прояснил ситуацию директор ООО «Регион-Капитал» Айрат Максадов.

Он подробно рассказал, как в последние два года вынужден заниматься не своим прямым делом, а осваивать искусство дипломатии при общении с населением.

— Как же у нас в регионе будут появляться другие подобные проекты, если инвесторы, которые итак действуют на свой страх и риск, видят подобное сопротивление и реальную угрозу своему бизнесу? — задался вопросом Айрат Максадов.

Чтобы решить данную проблему, администрация Благовещенского района провела презентацию проекта, на которой каждый житель смог задать интересующие его вопросы. Однако, как признается глава Благовещенского района Олег Голов, встреча прошла не слишком удачно.

— Жители сами попросили организовать встречу, чтобы побольше узнать о проекте. Мы пригласили инициатора проекта и сделали мероприятие открытым. И что в итоге? Человеку просто не дали сказать. Я увидел четкую манеру действия со стороны пришедших на презентацию — шумом, выкриками и другими способами не дать возможности высказаться и представить проект, — возмутился Олег Голов.

Ни для кого уже не секрет, что существует группа людей, которая постоянно расшатывает конфликт, вывешивая в социальных сетях информацию, не соответствующую истине. Но если изучить хронологию событий в Благовещенске, сразу станет понятно, что в данном случае уже никак нельзя говорить о закрытости предприятия и нежелании предпринимателей вести диалог с населением. А действия, которые мешают выстраиванию такого диалога, как раз и называются экологическим терроризмом.

Самый верный метод решения этой проблемы, по мнению участников круглого стола, — это доступность информации и максимальная открытость при выстраивании отношений с населением.

- Чтобы убедиться, что тот или иной объект действительно не будет наносить вред окружающей среде, жители должны сами осуществлять контроль за строительством и работой, - рассказал Айрат Максадов. - И такие примеры есть, существует программа общественного контроля, когда на сайте объекта или администрации размещаются данные с датчиков, замеряющих те или иные экологические параметры. Любой человек в режиме реального времени видит эти показатели.