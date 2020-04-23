Фото: pxhere.com
Рубль укрепился к доллару и евро
23 апреля, 20:12Экономика
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На открытии торгов Московской биржи российская национальная валюта выросла по отношению к доллару и евро.
Доллар подешевел на 66 копеек до 75,25 рублей. Евро снизился на 74 копейки и достиг 81,37 рубля. Об этом пишет russian.rt.com.
В четверг, 23 апреля июньские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 8,28% до 22,20 долларов за баррель.
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