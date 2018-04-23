Будь СПОК: Что заставило задуматься будущих кооператоров Башкирии

Это выяснилось после обучающего семинара-видеоконференции, проведенной для районов западной зоны республики Центром сельхозконсультирования РБ. Какие еще подводные камни обнаружили будущие кооператоры, об этом решила рассказать Медиакорсеть.

Многих туймазинцев-тепличников неприятно удивило отсутствие какого-либо упоминания об овощеводстве. Упор делался только на создании мясо-молочных доходогенирирующих сельхозпотребкооперативов (СПоК). Хотя непромышленных теплиц (до 1 га) в Бакалинском, Шаранском, Туймазинском районах – много. То ли сами представители ЛПХ были не активны и не заинтересовали крупных тепличников, то ли их оттеснили другие приоритеты.

– Чтобы победить в конкурсе и получить трёхмиллионную субсидию, размер софинансирования должен составлять не менее 10 процентов, – сообщил представитель Центра сельхозконсультирования РБ Азат Габдуллин. – Однако многие инициативные группы республики заявили о 30-50-процентном софинансировании, которое наверняка наберёт много баллов. К примеру, 35% личных вложений сельчан – резко повышают шансы в конкурентной борьбе.

Будущие участники сельхозпотребкооперативов (примерно 10 человек в каждом) взялись за калькуляторы и поняли, что каждому срочно надо где-то найти около 100 тысяч рублей или больше. У многих мелькнуло в глазах разочарование.

Но специалисты говорят, рано огорчаться, потому что пока нет цельной конкурентной картины по долям софинансирования. Это и есть камень преткновения в борьбе за субсидии. Подготовка каталогов производимой продукции (чем больше наименований, тем лучше), описание продукции, упаковка, этикетки и штрих-код (обязательное требование торговых сетей) и многое другое сельчан не смутили.

Еще две неожиданности для участников семинара: в пакет документов требуют включить справку о количестве произведённой в прошлом году продукции и выписку из похозяйственной книги с указанием периода ведения ЛПХ. То есть, если три-четыре семьи два года не держали коров, но могут их завести, то программа при сверке данных это увидит.

- Положительное влияние на решение комиссии окажут копии договоров на 2018-2019 годы на реализацию произведённой подворьями продукции, - сообщили будущим кооператорам.

А это означает новый «минус» в баллах. Потому что подавляющее большинство личных подсобных хозяйств (ЛПХ) не заключают никаких договоров. Обычно как происходит? Набрал требуемую партию молока, привёз и сдал в цех по накладной.

Что касается софинансированя, то необходимо в протоколе № 2 (утверждение председателя СПоК) указать долю каждого пайщика. Тех, кто вносит свои деньги в кооператив, должно быть не менее двух третей от инициативной группы.

Конкуренция за субсидии для СПоКов растёт. Окончательные формы обязательных документов минсельхоз утвердит в первой половине мая. И тут звучат слова, которые также не добавляют будущим кооператорам уверенности: «Возможны изменения».

– А не лучше ли вместо «изменений» увеличить льготный кредитный портфель для СПоКов, не набравших малую толику баллов? – спрашивают крестьяне. – Мы ведь о массовости кооперативов и выживании села говорим.