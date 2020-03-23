Деньги из мусора: чьи интересы ставит выше всего МУП «Спецавтохозяйство» Уфы

Не нами подмечено, что сложнее всего писать о деятельности той организации, с работой которой ты сталкиваешься каждый день. Обращение с ТКО — это как раз тот самый случай. И все-таки, готовя материал о деятельности регоператора МУП «Специализированное автохозяйство по уборке города» (САХ) Уфы, мы изо всех сил старались избежать субъективности.

В итоге получилось все равно грустно — поскольку проблемы в рамках всей зоны № 1, которую обслуживает МУП САХ, оказались значительно сложнее, чем взгляд на обслуживание одного мусорного контейнера у твоего дома.

Платежное недоумение

Напомним, что Региональный оператор МУП «Спецавтохозяйство» обслуживает уфимскую зону или зону № 1, куда входят: городской округ город Уфа, муниципальные районы Архангельский, Белокатайский, Благоварский, Благовещенский, Дуванский, Иглинский, Кармаскалинский, Кигинский, Кушнаренковский, Мечетлинский, Нуримановский, Салаватский, Уфимский, Чишминский районы. Предприятие должно вывозить мусор на территории 16 муниципалитетов, включая Уфу, с общим населением 1,55 млн человек.

В течение всего прошлого года, пока мусорная реформа пыталась набрать скорость и постоянно пробуксовывала и застревала, представителям МУП САХ доставалось за это, пожалуй, больше других регоператоров. Располагаясь географически в Уфе, они не могли позволить себе роскошь отказаться от участия в различных круглых столах и пресс-конференциях по заданной теме, проходивших преимущественно в столице республики. Иногда их становилось искренне жаль, когда потребители (будь то физические или юридические лица) обрушивали на них поток претензий за нерегулярный вывоз ТКО, платежки, оформленные на давно умерших людей и т. д., и т. п.

Казалось бы, постоянно испытывая на своей шкуре такой «волшебный пендель», МУП САХ должно было собраться с силами и сделать мощный качественный рывок, тем более, что пошел уже второй год мусорной реформы.

Однако пока с сожалением приходится констатировать, что претензии к работе данного регоператора остались. Они касаются в основном несвоевременного вывоза мусора, отсутствия квитанций. Жалобы по этим поводам поступают и в адрес столичной мэрии, и на портал «Открытая Республика», и в группы МУП САХ в соцсетях, и в адрес нашей редакции. Мы обобщили жалобы, поступившие только в марте.

«Вчера прочитала новость, которая меня крайне обеспокоила. Оказывается, начиная с января, будут начислять пени за просрочку платежа за обращение с ТКО. У нас в семье шесть человек, в месяц должны платить 420 рублей (6×70). И мы всегда исправно платили. Но с осени прошлого года нам перестали приходить квитанции. Была одна в январе и с тех пор не приносили. Поискала на сайте МУП САХ личный кабинет, думала, может, оттуда будет удобнее платить. Но там ничего подобного нет. Есть только телефон для вопросов. Пробовала звонить — не берут трубку. Так что же теперь, получается, нам принесут квитанции, а там будет пени за просрочку? Живу в микрорайоне „Кооперативная поляна“ в Уфе», — такой вопрос прислала уфимка Л. Славина.

«По поручению Радия Фаритовича, должна была произойти мусорная реформа, но у нас стоят до сих пор старые дырявые мусорные баки. Когда уже вы приведёте в порядок мусорные площадки?» — интересуется уфимец А.Жданов, проживающий по улице Джалиля Киекбаева, 4.

«Мой сын пришел из школы и рассказал, что ему дали задание заняться дома раздельным сбором мусора, а потом написать на эту тему реферат. Все этапы нужно было фотографировать и фиксировать. Мы с большим энтузиазмом взялись за дело, не поленились, отнесли наш разделенный на фракции мусор и сложили в разноцветные контейнеры в районе Гостиного двора. Сын решил дождаться, когда приедет мусоровоз и сфотографировать процесс. Каково же было его разочарование, когда прибывший мусоровоз свалил мусор из разных контейнеров в одну кучу в свой кузов и уехал. Я не знаю, как объяснить ему это. Сказал, что наверное в городе не хватает специальных машин, но когда-нибудь все будут делать как надо. Вот только когда?» — задался вопросом уфимец Д. Семенов.

«Мы погрязли в мусоре! SOS! Наш двор просто завален отходами. Хорошо, что сейчас пока зима, но ведь скоро будет тепло и отходы начнут портиться. Страшно представить, что это будет за зловоние, антисанитария. И за что мы платим деньги каждый месяц — за какую услугу „Обращение с ТКО“, спрашивается? И это на пороге возможной пандемии коронавируса!», — это обращение поступило к нам по телефону от лица жильцов дома по улице Коммунистической, 98/1 в Уфе.

Примечательно, что пока из всех вышеизложенных жалоб цели достигло только последнее, с улицы Коммунистической, 98/1, датированное самым началом марта. Примечательно, что решение проблемы этого дома МУП САХ осветило даже на своем сайте, и в соцсетях, объяснив, что в новом доме оказалось слишком много строительного мусора, о вывозе которого должны были позаботиться сами жильцы либо управляющая компания.

Остается только гадать. с чем связано такое повышенное внимание - с широким резонансом в соцсетях либо с тем, что квартиру в этом новом доме купил тот, кого нельзя разочаровывать.

Пункт спора мусора и претензий

Если отвлечься от проблем уровня не своевременно опустошенных контейнеров и заблудившихся квитанций и изучить деятельность МУП САХ в ином масштабе, то выяснится, что данное предприятие числится в реестре недобросовестных поставщиков.

На прошлом оперативно совещании в правительстве Башкирии министр регионального ЖКХ Борис Беляев назвал МУП САХ в числе наиболее крупных должников перед транспортными организациями за вывоз, обработку и захоронение ТКО. Долг предприятия превышает 3 млн 750 тысяч рублей и весьма медленно гасится. На совещаниях в верхах МУП САХ также не раз склоняли за то, что оно числится среди отстающих по степени охвата договорами физических и юридических лиц.

В арбитражном суде фигурирует информация и того хлеще. Оказывается, по решению арбитражного суда, предприятие должно выплатить 49 млн рублей долга компании «Эко-Уфа» за оказанные в 2018 году услуги по сортировке мусора. Постановление апелляционного суда о взыскании задолженности опубликовано в картотеке арбитражных дел.

В данном случае МУП САХ, что называется, крыть нечем, поскольку тарифы на услуги «Эко-Уфа» были установлены госкомитетом по тарифам, истец предъявил и акты выполненных работ и договор, предусматривавший прием от спецавтохозяйства в 2018 году 492 тыс. кубометров несортированных При этом фактическая оплата за год по договору составила только 3,9 млн рублей.

Представитель МУП САХ проявил истинный героизм и заявил в суде о фальсификации доказательств, не признав подписи своих представителей на договоре и актах выполненных работ. Однако суд счел доказательства, представленные истцом, вполне убедительными, поскольку документы были скреплены печатью МУП, об утере или хищении которой предприятие не заявляло.

И еще более удивительное дело, по которому ответчиком опять же оказалось МУП САХ, стало недавно достоянием гласности. В канун 2019 года, кода уфимцы возмущались по поводу того, что многие столичные улицы не выглядят по-новогоднему, МУП САХ получившее контракт на установку новогодней иллюминации на сумму 74 млн рублей, сначала отдало его на субподряд компании «Рик инжиниринг» и даже перечислила 20 млн рублей в виде аванса, но потом, словно опомнившись, отказалось от исполнения платежных обязательств.

В итоге субподрядчик выполнил часть работ и остановился. После продолжительных попыток урегулировать вопрос во внесудебном порядке «Рик инжиниринг» обратился в суд, заявив, что понес на исполнении подряда убытки в размере 40,5 млн рублей в виде разницы между затратами на покупку и монтаж оборудования и полученным от спецавтохозяйства авансом.

И опять объяснения МУП САХ в суде звучали как детский лепет с попыткой переложить вину за происшедшее на другого персонажа или вообще представить происшедшее как обстоятельства непреодолимой силы. Так, в качестве причины невыплаты средств субподрядчику представители МУП САХ сообщили, что в конце 2018 года мэрия расторгла с ним муниципальный контракт по соглашению сторон. Причины, по которым МУП САХ не перечислило исполнителю полную стоимость аванса до расторжения контракта с мэрией, представители ответчика в суде не уточнили.

МУП САХ предъявило субподрядчику встречный иск на 5,9 млн рублей неосновательного обогащения, оценив разницу между суммой перечисленного аванса и стоимостью смонтированных новогодних перетяжек. Однако суд в иске отказал, поскольку не нашел в действиях субподрядчика нарушения условий контракта.

«Без вины виноватые?»

Редакция Медиакорсети отправила запрос в адрес руководства МУП САХ с просьбой прояснить ситуация и дать пояснения по всем пунктам, изложенным в данном материале. В связи с оперативным характером материала мы попросили дать ответы в течение трех дней либо известить нас, если возникнет задержка с подготовкой ответов.

Однако никаких известий в назначенный срок от МУП САХ мы так и не получили. Попытка самостоятельно прояснить ситуацию привела к весьма неожиданному результату. Источник, близкий к руководству предприятия, пояснил, что «Спецавтохозяйство», будучи муниципальным предприятием, должно все свои действия согласовывать с администрацией города, что существенно затягивает процесс принятия решений.

При это наш собеседник дал понять, что суть ответов на большинство заданных вопросов будет сведена к тому, что недоработки и ошибки имеются, но большинство из них были допущены при прежнем руководстве МУП САХ.

А что? Очень удобная позиция. Прежнее руководство уже ни за что не отвечает, потому что больше не имеет для этого полномочий, а новое руководство не собирается отвечать, поскольку считает во всем виновным своих предшественников и вдобавок кивает на своих кураторов в мэрии.

Отметим, что ответы на вопросы, отправленные другому регоператору, который является коммерческим предприятием и не имеет привычки на кого-либо «переводить стрелки», были даны оперативно, в срок и по делу.

Может быть, именно в этом и кроется причина такой ситуации с обращением ТКО — в том, что во многих случаях процесс зависит от тех, кто не хочет или не может принять самостоятельные решения? Поэтому интересы потребителей находятся далеко не на первом месте.

Медиакорсеть по-прежнему ждет ответов на поставленные вопросы от руководства МУП САХ и следит за ситуацией.

Для справки