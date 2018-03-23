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В 2017 году Башкирия бюджет РФ пополнила на 496,5 млрд рублей
Сюжеты:
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В 2017 году Башкирия бюджет РФ пополнила на 496,5 млрд рублей

Сегодня, 15:27ЭкономикаЗиля Аскерова
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