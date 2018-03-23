В 2017 году Башкирия бюджет РФ пополнила на 496,5 млрд рублей

Профицит бюджета и отказ от коммерческих кредитов привело к сокращению государственного долга республики с 23,6 до 18,2 млрд рублей.

Премьер-министр также рассказал, что в период реформирования государственного сектора в казну республики изъято 210 тысяч квадратных метров неиспользуемого и неэффективно используемого нежилого фонда. 39 предприятий с государственной долей завершили реформирование. Количество ГУПов стало меньше в 4,7 раза за последние 5 лет.