Банк России снизил ключевую процентную ставку

Сегодня, 23 марта, Банк России (Центральный банк) снизил ключевую ставку (ставку рефинансирования) на 0,25% до 7,25%. Действовать она будет с понедельника, 26 марта.

Это не последнее, по всей видимости, снижение в этом году. Следующее заседание Совета директоров Банка России пройдет 27 апреля, на нем также будет рассмотрен вопрос снижения ключевой ставки.

Основной причиной снижения ставки является, согласно объяснению главного финансового регулятора страны, низкая инфляция сейчас и низкие инфляционные ожидания на ближайшую перспективу. В частности, ЦБ ожидает к концу 2018 года инфляцию на уровне 3-4%, а в 2019 году на уровне, близком к 4%.