«Зеленая неделя» в Берлине: чем может похвалиться АПК России и Башкирии?

Российская экспозиция организована Минсельхозом РФ совместно с Российским экспортным центром, ее площадь превышает 5 тысяч квадратных метров, на которых представили свою продукцию 18 регионов и 250 компаний. Напомним, что за последние 5 лет Россия дважды не участвовала в главном аграрном форуме мира.

— За последние 10 лет производство сельхозпродукции в России выросло более чем в 2 раза, что позволяет поставлять значительные объемы продовольствия на мировой рынок. В прошлом году экспорт сельхозпродукции составил более 25 млрд долларов и по сравнению с 2000 годом вырос почти в 20 раз, — сообщил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин на панельной дискуссии 17 января.

Как утверждают эксперты события на «Зеленой неделе» повторяются из года в год: заявления российских чиновников об экспортном потенциале наших регионов, после — угощения с песнями и плясками, а потом бесславный отъезд домой. В чем причина? Продукты нашего пищепрома никому в Евросоюзе не нужны.

Подробнее о «Зеленой неделе» — в исследовании «Новых известий».

Что же касается делегации из Башкирии, то в рамках деловой программы заместитель Премьер-министра Правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов встретился с Федеральным Министром сельского хозяйства, регионов и туризма Австрии Элизабет Кестингер. Стороны договорились о сотрудничества в сфере сельского и лесного хозяйства, а также туризма. Напомним, в ноябре прошлого года в рамках презентации инвестиционного и экономического потенциала Башкортостана в Австрии были подписаны три документа. В частности, соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию козоводческого комплекса на 10 000 голов дойных коз в республике подписано между ООО «СБТ Агро», АО «ДеЛаваль», племенной козоводческой ассоциацией Верхней Австрии и мясным союзом Башкортостана.