В Башкирии аграриям одобрили льготные займы

В РБК-Уфа сообщают, что всего было одобрено получение льготных кредитов на общую сумму в 2,062 млрд рублей.

Средства планируют направить на финансирование сева, из 12 еще пока неодобренных заявок, десять на сумму 1,044 млрд рублей планируется потратить на весенние полевые работы.

Всего на посевную кампанию аграрии, по данным минсельхоза Башкирии, планируют привлечь 5,5 млрд рублей. Из них около 1,7 млрд рублей выделено перерабатывающим заводам.