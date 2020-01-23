В Башкирии аграриям одобрили льготные займы
Сегодня, 12:20ЭкономикаАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Всего одобрено 103 заявки, которые были поданы в декабре 2019 года.
В РБК-Уфа сообщают, что всего было одобрено получение льготных кредитов на общую сумму в 2,062 млрд рублей.
Средства планируют направить на финансирование сева, из 12 еще пока неодобренных заявок, десять на сумму 1,044 млрд рублей планируется потратить на весенние полевые работы.
Всего на посевную кампанию аграрии, по данным минсельхоза Башкирии, планируют привлечь 5,5 млрд рублей. Из них около 1,7 млрд рублей выделено перерабатывающим заводам.
Ранее журналисты РБК передавали, что доля кредитов в финансировании весенних полевых работ будет более 50%. Господдержка планируется в сумме ,1227 млрд рублей, аграрии потратят на посевную кампанию 4,2 млрд собственных средств.
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