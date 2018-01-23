Жители Башкирии смогут летать прямыми рейсами в Грозный

Об этом сообщил в соцсетях глава Чечни Рамзан Кадыров.

Между Уфой и столицей Чеченской Республики – городом Грозным может появиться прямое авиасообщение. Об этом на своей странице ВКонтакте заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Однако, помимо его заявления, никаких других подтверждений данной информации пока не поступало. Как сообщил РБК-Уфа, в международном аэропорту «Уфа» пока никаких сведений на эту тему пока не было.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что между Уфой и Грозным «скоро начнут летать самолеты», сообщает РБК-Уфа. Об этом чеченский лидер написал на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

- Скоро начнут летать самолеты в Новосибирск, Ростов, Уфу и Екатеринбург. В ходе совещания я поручил провести работу по урегулированию ценовой политики на авиабилеты и по техническому состоянию авиапарка, предоставляемого компанией - авиаперевозчиком. Принимаемые меры способствовали увеличению налоговых поступлений в бюджет республики, - написал в соцсети Рамзан Кадыров.