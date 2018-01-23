Продажи водки в России выросли, а не снизились – СМИ

Представитель Росалкогольрегулировая в беседе с «Интерфаксом» заявил, что появившаяся ранее информация в СМИ о снижении розничных продаж алкоголя не соответствует действительности. Это произошло потому, по его словам, что вывод о падении продаж был сделан из-за некорректных сравнений объёмов реализации с показателями предыдущего года, представленными по Росстату. Эти данные были взяты согласно цифрам в ЕГАИС, но розничные продажи на селе были подключены к этой системе только с июля 2017 года. А значит сравнивать объемы продаж алкоголя правильно пока только по декларациям. Данные ЕГАИС будут приемлемы для сравнения только в 2019 году.