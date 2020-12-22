ФАС выявила нарушения в действиях мэрии Уфы при проведении транспортной реформы

Вполне определенно специалисты ФАС выразили свое мнение по поводу передачи пассажирских автобусным маршрутов на обслуживание «Башавтотрансу». Как оказалось, Госкомтранс Башкирии дал свои пояснения о том, что по ряду направлений, в полном объеме восполнить недостающее количество транспорта ГУП «Башавтотранс» не удалось, что привело к жалобам и обращениям граждан о некачественном оказании услуг (речь идет о несоблюдении интервалов движения автобусов, их загруженности в час-пик, срыве рейсов по причине неисправных автобусов, а также их явного недостатка.