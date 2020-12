ФАС выявила нарушения в действиях мэрии Уфы при проведении транспортной реформы

Планы администрации Уфы сократить ряд автобусных маршрутов и передать часть из них «Башавтотрансу» противоречат федеральному закону «О защите конкуренции»,

Сегодня, 22 декабря, должно состояться заключительное заседание комиссии УФАС по Башкирии, которое может поставить точку в споре между чиновниками столичной мэрии и «Башавтотрансом» с одной стороны и частными автоперевозчиками (владельцами маршруток) с другой стороны. Вполне возможно, что после этого некоторые положения транспортной реформы в Башкирии претерпят существенные изменения. В середине декабря комиссия регионального управления Федеральной антимонопольной службы по Башкирии рассмотрела заявления Ассоциации пассажирских перевозок и ООО «Альянс «СКД» о нарушениях конкуренции, допущенных администрацией Уфы при планировании пассажирских перевозок, — выражаясь проще, речь идет о той самой поэтапной транспортной реформе, которую затеяли в Уфе осенью 2018 года и продолжают по сей день. УФАС Башкирии забраковало транспортную реформу Уфы В распоряжении Mkset оказалось заключение комиссии УФАС по данному вопросу, которое было сделано 15 декабря по итогам рассмотрения заявления. Представители ФАС подробно проанализировали систему планирования изменений в маршрутной сети автобусных перевозок с участием ГУП «Башавтотранс» и частных предпринимателей и сделала выводы о том, что «в целях оптимизации маршрутной сети г. Уфа было допущено устранение с него хозяйствующих субъектов, ограничение конкуренции и создание преимущественных условий конкретному хозяйствующему субъекту». Таким образом планируемая и частично реализованная отмена маршрутов с нерегулируемым тарифом автобусных перевозок является ограничивающим конкуренцию действием по фактическому установлению запрета в отношении осуществления данного вида деятельности (производства товара), не допустимым в соответствии с частью 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции, — говорится в заключении комиссии УФАС по РБ. Вполне определенно специалисты ФАС выразили свое мнение по поводу передачи пассажирских автобусным маршрутов на обслуживание «Башавтотрансу». Как оказалось, Госкомтранс Башкирии дал свои пояснения о том, что по ряду направлений, в полном объеме восполнить недостающее количество транспорта ГУП «Башавтотранс» не удалось, что привело к жалобам и обращениям граждан о некачественном оказании услуг (речь идет о несоблюдении интервалов движения автобусов, их загруженности в час-пик, срыве рейсов по причине неисправных автобусов, а также их явного недостатка. Комиссия посчитала, что в таких условиях нет оснований для сокращения автобусных маршрутов, которые выполняют частные перевозчики, под видом дублирующих, а также для передачи ряда их маршрутов «Башавтотрансу». Документ планирования действий по отмене ряда маршрутов либо изменения вида тарифа устраняет конкурирующих с ГУП «Башавтотранс» хозяйствующих субъектов, что противоречит требованиям настоящего законодательства, таковы предварительные выводы комиссии УФАС. Свои окончательные выводы комиссия УФАС должна представить сегодня во второй половине дня. Mkset следит за ситуацией.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter