ФАС выявила нарушения в действиях мэрии Уфы при проведении транспортной реформы

Сегодня, 22 декабря, должно состояться заключительное заседание комиссии УФАС по Башкирии, которое может поставить точку в споре между чиновниками столичной мэрии и «Башавтотрансом» с одной стороны и частными автоперевозчиками (владельцами маршруток) с другой стороны. Вполне возможно, что после этого некоторые положения транспортной реформы в Башкирии претерпят существенные изменения.
В середине декабря комиссия регионального управления Федеральной антимонопольной службы по Башкирии рассмотрела заявления Ассоциации пассажирских перевозок и ООО «Альянс «СКД» о нарушениях конкуренции, допущенных администрацией Уфы при планировании пассажирских перевозок, — выражаясь проще, речь идет о той самой поэтапной транспортной реформе, которую затеяли в Уфе осенью 2018 года и продолжают по сей день.
В распоряжении Mkset оказалось заключение комиссии УФАС по данному вопросу, которое было сделано 15 декабря по итогам рассмотрения заявления.
Представители ФАС подробно проанализировали систему планирования изменений в маршрутной сети автобусных перевозок с участием ГУП «Башавтотранс» и частных предпринимателей и сделала выводы о том, что «в целях оптимизации маршрутной сети г. Уфа было допущено устранение с него хозяйствующих субъектов, ограничение конкуренции и создание преимущественных условий конкретному хозяйствующему субъекту».
Таким образом планируемая и частично реализованная отмена маршрутов с нерегулируемым тарифом автобусных перевозок является ограничивающим конкуренцию действием по фактическому установлению запрета в отношении осуществления данного вида деятельности (производства товара), не допустимым в соответствии с частью 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции, — говорится в заключении комиссии УФАС по РБ.
Вполне определенно специалисты ФАС выразили свое мнение по поводу передачи пассажирских автобусным маршрутов на обслуживание «Башавтотрансу». Как оказалось, Госкомтранс Башкирии дал свои пояснения о том, что по ряду направлений, в полном объеме восполнить недостающее количество транспорта ГУП «Башавтотранс» не удалось, что привело к жалобам и обращениям граждан о некачественном оказании услуг (речь идет о несоблюдении интервалов движения автобусов, их загруженности в час-пик, срыве рейсов по причине неисправных автобусов, а также их явного недостатка.
Комиссия посчитала, что в таких условиях нет оснований для сокращения автобусных маршрутов, которые выполняют частные перевозчики, под видом дублирующих, а также для передачи ряда их маршрутов «Башавтотрансу».
Документ планирования действий по отмене ряда маршрутов либо изменения вида тарифа устраняет конкурирующих с ГУП «Башавтотранс» хозяйствующих субъектов, что противоречит требованиям настоящего законодательства, таковы предварительные выводы комиссии УФАС.
Свои окончательные выводы комиссия УФАС должна представить сегодня во второй половине дня.
Mkset следит за ситуацией.