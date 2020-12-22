Башкирия получила отсрочку по кредиту в размере трех млрд руб до 2034 года

— В октябре этого года между Минфином России и Минфином нашей республики было заключено дополнительное соглашение, которое отодвигает выплату кредита и процентов по нему на еще более отдаленный срок – равными долями с 2025 по 2034 год. Такой шаг навстречу со стороны федерального центра – существенная поддержка для республики, особенно в непростой период пандемии, — отметил он.