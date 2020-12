Башкирия получила отсрочку по кредиту в размере трех млрд руб до 2034 года

Депутаты Госсобрания-Курултая приняли закон, благодаря которому между федеральным и региональным Минфином было подписано соглашение об увеличении сроков выплаты кредита.

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, республика занимала три миллиарда рублей из федерального бюджета еще в 2010 году. Деньги понадобились на ликвидацию последствий сильной засухи. Начать возвращать задолженность Башкирия должна была в 2023 году, однако сроки удалось сдвинуть. — В октябре этого года между Минфином России и Минфином нашей республики было заключено дополнительное соглашение, которое отодвигает выплату кредита и процентов по нему на еще более отдаленный срок – равными долями с 2025 по 2034 год. Такой шаг навстречу со стороны федерального центра – существенная поддержка для республики, особенно в непростой период пандемии, — отметил он. Депутаты уверены, что отсрочка по кредиту позволит снизить нагрузку на региональный бюджет. Более того, сумма долга с годами станет меньше из-за естественного процесса инфляции.

