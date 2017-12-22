В Башкирии следователи проверят сделки по отчуждению госимущества

По предварительным данным, госимущество отчуждали через компанию «Строительные инвестиции».

В Башкирии следователи начали проверку материалов прокуратуры, касающихся сделок по отчуждению через компанию «Строительные инвестиции» госимущества рыночной стоимостью более 100 млн руб., сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан».

В сделке участвовали министерство земельных и имущественных отношений Башкирии, дочка государственного унитарного предприятия «Управление административными зданиями» - «Строительные инвестиции», ООО «Служба заказчика СУ-10», «Мелеузовский элеватор», ООО «Дельта».

По данным издания, в 2015-2016 году в уставный капитал компании «Строительные инвестиции» по разрешению минземимущества были переданы госактивы, в том числе здание лечебного корпуса на проспекте Октября, 50/3, бывшие учебные корпуса на улице Кустарной, 19 и помещения на улице Дорофеева, 1.

Изначально заявлялось, что компания будет использовать имущество для реализации инвестпроектов, связанных со строительством жилья. На самом же деле, имущество было отчуждено в пользу коммерческих предприятий группы СУ-10 Валерия Мансурова и ООО «Мелеузовский элеватор» (связано в окружении представителя СРО арбитражных управляющих «Северная столица» Урала Ахметова).

В прокуратуре считают, что сделки были проведены в обход закона о приватизации госимущества и аукционных процедур.

Ранее УФАС по Башкирии признало, что эти сделки были проведены с нарушениями ФЗ «О защите конкуренции».

В настоящее время минземимущество оспаривает эти сделки в арбитражном суде.