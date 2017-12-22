В Башкирии появились новые банкноты

Новые банкноты номиналом в 2000 и 200 рублей скоро увидят жители республики.

По всей России начат массовый выпуск в обращение новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей, сообщили в региональном отделении Нацбанка России. В Башкирии новые банкноты будут появляться постепенно с конца текущего года – начала следующего. Новые банкноты в оборот вводятся поэтапно: банкноты номиналом 2000 рублей поступают первыми, следующими будут номиналом 200 рублей.

- Банкноты номиналом в 2000 рублей уже поступили в республику, - пояснили Медиакорсети в пресс-службе Нацбанка по Республике Башкортостан (Банка России). – Деньги выдаются Нацбанком по заявкам коммерческих банков. Таким образом, теоретически совсем скоро жители республики смогут увидеть новые банкноты в 2000 рублей до нового года, а в 200 рублей – в следующем году.

- Введение в обращение любой новой купюры, особенно нового номинала, требует от участников рынка настройки и адаптации банкоматов и кассового оборудования, - добавили в пресс-службе. - Это мировая практика. Конечно, процесс подготовки занимает некоторое время. По имеющейся у нас информации, банки, магазины и предприятия уже проводят мероприятия по настройке своей инфраструктуры. Такая ситуация соответствует международной практике и позволяет эффективно противодействовать фальшивомонетничеству.

Важно понимать, что новые банкноты – это законное средство платежа, которое обязаны принимать в банках, магазинах и предприятиях сервиса наряду с другими банкнотами действующего банкнотного ряда. При этом не выводятся из обращения остальные дензнаки, а объем наличности не увеличивается. В случае если новые банкноты отказываются принимать к оплате, граждане могут обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или в Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.