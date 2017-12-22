"Система" направила проект мирового соглашения "Роснефти"

АФК "Система" направила "Роснефти" проект мирового соглашения, сообщает Газета.ру. А на совещании у президента страны Владимир Евтушенков и Игорь Сечин пожали друг другу руки.

Как сообщает издание со ссылкой на источник, проект мирового соглашения был направлен 20 декабря.

Официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев не стал комментировать переговоры о мировом соглашении.

- Нет комментария. Мне ничего не известно, — сказал Леонтьев.