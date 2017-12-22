"Система" направила проект мирового соглашения "Роснефти"

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АФК "Система" направила "Роснефти" проект мирового соглашения, сообщает Газета.ру. А на совещании у президента страны Владимир Евтушенков и Игорь Сечин пожали друг другу руки.
Как сообщает издание со ссылкой на источник, проект мирового соглашения был направлен 20 декабря.
Официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев не стал комментировать переговоры о мировом соглашении.
- Нет комментария. Мне ничего не известно, — сказал Леонтьев.
Напомним, "Система" проиграла процесс по иску "Роснефти" об убыточной реорганизации "Башнефти". Новому собственнику башкирской компании АФК должна будет выплатить 136,3 млрд руб. В начале декабря "Роснефть" подала еще один иск в башкирский арбитраж на 131,6 млрд руб. "Система" в ответ на это подала иск на 330 млрд руб.
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