Хамитов: В Башкирии средняя заработная плата превысила 30 тысяч рублей

По итогам 11 месяцев уходящего года средний размер заработной платы превысил 30 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Башкирии Рустэм Хамитов на встрече с журналистами региональных и муниципальных СМИ.

- Это, может быть, не так много по отношению к российскому показателю, который достигает 38 тысяч рублей, - отметил Хамитов. - Вполне понятно, это средняя цифра, которая на самом деле не очень многое характеризует. Тем не менее впервые по формальному показателю «средняя заработная плата» мы перешли через рубеж в 30 тысяч рублей.