Глава Башкирии: Мы не живем в долг

Рустэм Хамитов поделился радостными новостями с парламентом Башкирии и широкой общественностью.

Государственный долг Башкирии по итогам 2017 года составил менее 18% регионального бюджета. Об этом глава региона Рустэм Хамитов сообщил вчера, 21 декабря, в своем выступлении на заседании Госсобрания региона.

По его словам, эта цифра является вовсе неплохим показателем, если учесть, что разрешенная долговая нагрузка не превышает 50%.

По его словам, региональный бюджет 2017 года по доходам может достичь 165-168 млрд рублей, при этом его расходная часть составит 157-160 млрд рублей.

- Ожидается профицит бюджета около 6-8 млрд рублей. Это говорит о том, что финансовая «подушка безопасности» у республики вполне серьезная с учетом того, что и долговая нагрузка у нас совсем маленькая, - уточнил Рустэм Хамитов.

Досрочное погашение стало возможным благодаря профицитному исполнению бюджета республики по итогам девяти месяцев 2017 года. За счет этого объем госдолга республики на конец октября снизился и составил 17,5 млрд рублей.