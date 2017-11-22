В Уфе за год дизельное топливо подорожало на 7,6%

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Такие данные приводит Башстат.
В Уфе дизельное топливо за год подорожало на 7,83,7%%, следует из данных Башстата. По состоянию на 20 ноября, стоимость 1 л. ДТ составила 39,40 руб. За период с 13 ноября стоимость дизельного топлива выросла на 0,2%.
Бензин за год в среднем подорожал на 3,7%. Сейчас средняя стоимость бензина марки А-76 (АИ-80) составляет 34,3 руб. за литр, АИ-92 – 36,17 руб., марки АИ -95 - 39,34 руб.
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