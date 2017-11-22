В Уфе за год дизельное топливо подорожало на 7,6%

Такие данные приводит Башстат.

В Уфе дизельное топливо за год подорожало на 7,83,7%%, следует из данных Башстата. По состоянию на 20 ноября, стоимость 1 л. ДТ составила 39,40 руб. За период с 13 ноября стоимость дизельного топлива выросла на 0,2%.