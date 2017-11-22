Президенту России поступила жалоба из совхоза «Алексеевский» из Башкирии

В ответ директор ГУСП Совхоз «Алексеевский» Рамзил Низаметдинов заявил о попытке рейдерского захвата предприятия.

Сразу в несколько инстанций поступила жалоба на руководителя совхоза «Алексеевский», содержащая большой перечень его злоупотреблений. Авторы письма, отправленного в адрес не только Владимира Путина, но и еще нескольких высоких инстанций, представились коллективом ГУСП «Совхоз «Алексеевский». Они сообщили, что «взывают о помощи по сохранению производства в рабочем состоянии».

По их словам, нынешний директор совхоза Рамзил Низаметдинов, назначенный на данную должность в ноябре 2015 года, представляет реальную угрозу для предприятия, потому что старается обогатиться за счет средств республиканского бюджета. В числе противоправных действий Рамзила Низаметдинова авторы письма называли использование средств и техники совхоза «Алексеевский» для работы в соседнем хозяйстве – ООО «Победа», которым руководят его родственники, а также разбазаривание имущества «Алексеевского» под различными благовидными примерами и приглашение директоров родственников и друзей на ключевые должности.

Корыстные мотивы директора совхоза авторы жалобы увидали и в том, как проводились тендеры на выбор подрядчиков при строительстве теплицы. По их словам, в результате хитрых манипуляций в рамках строительства теплицы исчезли больше 37 млн рублей бюджетных средств. Обогатилась «команда Низаметдинова» также и в результате аферы с получением кредита в сумме 550 млн рублей, присвоением НДС от данной операции.

- Остается один вопрос – почему бездействуют республиканские органы власти? Почему бездействует правительство республики, наблюдая за происходящим произволом руководства ГУСП Совхоз «Алексеевский» РБ? – задались вопросом авторы жалобы.

По их мнению, причины безнаказанности Низаметдинова кроются в том, что до назначения руководителем совхоза «Алексеевский» он возглавлял отдел проверок налоговой инспекции и успел обзавестись обширными связями в правоохранительных органах.

- Тактика воровать и делиться с покровителями, в том числе с силовиками, позволяет Низаметдинову выходить сухим из воды, - сделали вывод авторы письма президенту России.

Редакция Медиакорсети попыталась несколько раз связаться с человеком, чьи координаты были указаны в конце письма, однако сделать это не удалось. При этом согласился дать свой комментарий директор совхоза «Алексеевский» Рамзил Низаметдинов.

- Нам было известно о существовании этого анонимного обращения. Мы с ним ознакомились и попытались связаться с его автором. Попытка оказалась безуспешной. В содержании письма, помимо названия нашего предприятия, текст письма не содержал какой-либо достоверной информации. Например, там сообщается, что у нас в совхозе работает муж моей сестры, но у меня вообще нет сестры. То же самое касается и другой информации в письме, - сообщил Медиакорсети Рамзил Низаметдинов. – Нам точно известны заказчики данного обращения. Это не первая попытка дискредитировать наше предприятие, его коллектив и руководство. В последнее время наш совхоз испытывает давление со стороны коммерческих структур, которые хотели бы получить часть нашей земли под строительство домов и дороги в Уфимском районе. В этом бизнесе крутятся большие деньги, поэтому дельцы не стесняются в выборе средств для достижения своих целей. Все это очень напоминает попытку рейдерского захвата предприятия. В этом процессе наверняка задействованы и коррумпированные чиновники ряда государственных ведомств. Меня эти обвинения нисколько не испугали. Я уверен в своей правоте, поэтому обратился в министерство сельского хозяйства Башкирии с просьбой провести проверку по всем пунктам претензий ко мне, которые изложены в данном анонимном письме. Наш совхоз стабильно работает, ни о каком банкротстве не может быть и речи. Так, за период с 2015 года объем выручки увеличен с 1 370 млн рублей до 1 556 млн рублей, планируемый объем за 2017 год — 1 744 млн рублей. Среднемесячная заработная с 2015 года выросла с 26 512 рублей. до 28 893 рублей. Так что жители республики могут не беспокоиться, без нашей продукции они не останутся.

Попытки Медиакорсети в течение нескольких дней связаться с предполагаемым автором письма, контакты которого были указаны в жалобе, так и не увенчались успехом. Его мобильный телефон был недоступен, почтовый адрес не отвечал, как, впрочем, и аккаунт в соцсети, на котором размещена фотография рассады молодого зеленого салата. Эти обстоятельства могут послужить косвенным подтверждением словам Рамзила Низаметдинова о том, что автор письма является фейком.