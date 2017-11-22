К Новому году в России продукты существенно не подорожают - эксперты

Продукты в России, по словам экспертов, к новому 2018 году не подорожают.

Как пишет издание Dni.ru, цена на товары первой необходимости будет зависеть от оборотов торговых точек и объемов их закупок.

По мнению специалистов, цены на алкогольную продукцию не вырастут, в частности, это касается игристых вин. По словам руководителя Союза виноградарей и виноделов Леонида Поповича, российское шампанское точно не вырастет в цене.

Также эксперт упомянул о таком сегменте, как винные газированные напитки. Их разливают в точно такую же бутылку с такой же этикеткой. И потребитель часто, ориентируясь исключительно на цену, и не обратив внимания на этикетку, думает, что приобретает шампанское по доступной цене. На самом деле, он покупает дешевый винный газированный напиток.

В целом, по прогнозам экспертов, к новому году продукты существенно не подорожают. Цены на них будут определяться размером оборотов магазинов и объемами их закупок. Это относится, в частности, и к мясу, подчеркнул глава Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков. Недавно введенный запрет на импорт этого продукта из Бразилии рядовых покупателей не коснется.