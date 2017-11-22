Чиновники подготовили новую налоговую схему для жителей России

В России изыскали новый способ вывода из тени самозанятых граждан и мелких бизнесменов, которые часто не платят налоги.

Как пишет издание Dni.ru, чиновники подготовили предложение, которое будет побуждать фрилансеров уплачивать налоги.

Авторы инициативы предлагаются для самозанятых граждан и бизнесменов ввод низкого налога и простой системы его выплаты. По документу, фрилансеры смогут выплачивать налог посредством специального приложения, которое будет функционировать как касса.

При этом необходимая сумма будет списываться с банковской карты на автомате. Стимулом к уплате налога будут бонусы. Ожидается, что в системе примут участие частные компании, которые предложат налогоплательщикам услуги маркетинга и налоговые вычеты.

Как считают авторы предложения, целью нововведения является не сбор налогов, а стремление сбалансировать пенсионную систему для своевременной выплаты взносов и формирования пенсионных прав. До этого руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин говорил о том, что фрилансеры относятся к серому сектору экономики, потому что никаким образом не фиксируют свои заработки от предоставляемых услуг.