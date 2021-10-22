ВЭБ.РФ: Новые проекты развития направлены на улучшение качества жизни

Крупнейший институт развития ВЭБ.РФ по результатам первых 9 месяцев 2021 года бьет рекорды по выдачам в экономику — объемы его кредитов увеличились в 2,5 раза. Средства от банка развития за данный период получили без малого три десятка проектов. В итоге было создано около 13 тыс. рабочих мест.

Общая сумма кредитов и поручительств по результатам 9 месяцев превысила 700 млрд руб. Объемы кредитов по сравнению с прошедшим годом выросли в 2,5 раза. ВЭБ наращивает портфель аэропортовых проектов не только через строительство новых, но и посредством кардинальной модернизации действующих. В сентябре в аэропорту Хабаровска приступили к строительству аэровокзала международного сообщения. Сроки строительства ограничены 18 месяцами. Оборудованный в соответствии с последним словом техники терминал способен принимать до 1 млн пассажиров ежегодно. Ранее на деньги ВЭБа в Хабаровске возвели новый терминал внутренних авиалиний, пишет Newizv.ru. «С начала этого года ВЭБ.РФ приступил к финансированию 28 новых проектов. В их числе крупные промышленные производства: завод по производству аммиака и карбамида в Кингисеппе, электрометаллургический завод в Выксе, производство сжиженного природного газа „Арктик СПГ-2“, проект по разработке Корбалихинского месторождения полиметаллов в Алтайском крае», — сообщил первый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский. Кроме этого, при поддержке ВЭБа осуществляются работы по реконструкции трамвайной сети в Таганроге — первые новые трамваи уже находятся на линии. В результате обновления тут планируют сменить весь трамвайный парк и проложить бесшумные рельсы. Для ВЭБа представляет важность, чтобы за каждым из проектов стояли качественные перемены в жизни граждан, причем на всех стадиях реализации. Эффекты от реализации проектов считают, используя индекс качества жизни в городах. Также уточняется, что поручительства ВЭБа по кредитам для бизнесменов, которые выдают частные банки, за период 9 месяцев превысили 100 млрд руб. Кредиты под льготную ставку в 3% годовых позволяют компаниям сохранять рабочие места в эпидемию коронавируса.

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