Предупредительные метры: ЦБ попросят смягчить условия кредитования застройщиков

Новые удобства

Инициатива общественников также предполагает снижение требований к региональным девелоперам при выдаче проектного финансирования. Например, снять ограничение на доступность программы субсидирования низкомаржинальных проектов (стоимостью до 500 млн рублей) по географическому признаку. Также предлагается разрешить использовать средства программы не только на объект целиком, но и на отельные части жилых комплексов, чтобы на помощь могли рассчитывать не только маленькие объекты, но и более масштабные.