Неблагоустроенные дворы уходят в прошлое

- Цикл проектирования и строительства достаточно долгий, поэтому задача архитектора работать не только с текущими предпочтениями, но и угадывать, что будет популярно у покупателей в будущем. Одним из ярких примеров такого подхода я могу назвать ЖК «Новатор». Главная задача, которую перед нами поставил застройщик – создание жилого квартала нового поколения, с мощным набором функций, соответствующих современным представлениям о комфортной городской среде. Именно поэтому ЖК «Новатор» приобрёл черты присущие жилым комплексам бизнес-класса: центральное кондиционирование, просторные входные группы с дизайнерским ремонтом и многое другое. Но и уделили особое внимание благоустройству дворов и пространству вокруг, запроектировав 9 500 кв. метров с уникальной инфраструктурой для активного времяпрепровождения на территории ЖК, – рассказал Павел Мазин, главный архитектор АБ «Проект-М».