Неблагоустроенные дворы уходят в прошлое

Вроде не проблема сходить с детьми погулять в ближайший парк, а спортом удобнее заниматься в уютном фитнес-клубе. Но, что делать, когда вступают в силу всё новые и новые ограничения?
На текущий момент многие столкнулись с проблемой отсутствия достаточного пространства для полноценной жизни. Говорят, чтобы всегда было хорошее настроение и ощущение спокойствия, надо себя окружить тем, что радует глаз и душу. И так важно, чтобы в непосредственной близости от дома было всё, что необходимо для полноценной жизни. Магазины, рекреационные зоны, детские и спортивные площадки.
К счастью за последние 10 лет уфимские новостройки совершили качественный скачок, превратившись из «хорошо, что вообще построили» в проекты, на любой вкус и цвет. Сегодня есть проекты в которых воплощается научный подход к формированию жилой среды, решая вопросы здоровья и развития будущих поколений.
- Цикл проектирования и строительства достаточно долгий, поэтому задача архитектора работать не только с текущими предпочтениями, но и угадывать, что будет популярно у покупателей в будущем. Одним из ярких примеров такого подхода я могу назвать ЖК «Новатор». Главная задача, которую перед нами поставил застройщик – создание жилого квартала нового поколения, с мощным набором функций, соответствующих современным представлениям о комфортной городской среде. Именно поэтому ЖК «Новатор» приобрёл черты присущие жилым комплексам бизнес-класса: центральное кондиционирование, просторные входные группы с дизайнерским ремонтом и многое другое. Но и уделили особое внимание благоустройству дворов и пространству вокруг, запроектировав 9 500 кв. метров с уникальной инфраструктурой для активного времяпрепровождения на территории ЖК, – рассказал Павел Мазин, главный архитектор АБ «Проект-М».
По проекту территория ЖК «Новатор» будет разделена на несколько зон с учётом интересов жильцов разного возраста и темперамента. Здесь не только дети, но и взрослые смогут интересно и с пользой для здоровья провести свободное время, не покидая безопасную территорию закрытого двора.
- Разрабатывая проект мы стремились создать не просто жилой комплекс, а благоприятную атмосферу для поддержания активного образа жизни и здоровья наших жильцов. Поэтому в основу проекта была заложена концепция Sport&Play[1]. Для приверженцев активного образа жизни будет организована площадка для Streetball и дорожка с прорезиненным покрытием, по которой удобно бегать, кататься на самокатах, роликах и велосипедах. Также на территории жилого комплекса запроектирована зона WorkOut с уличными тренажерами, где жильцы «Новатора» смогут заниматься в комфортное для них время, – рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Любимым местом мам с детьми станут детские игровые зоны. «Первый Трест» предусмотрел, как традиционные игровые элементы – качели, карусели, горки, песочницы, так и оригинальные, создав целый мир для приключений.
-Большой проблемой всех родителей является пристрастие детей к гаджетам, поэтому создавая пространство особый акцент был сделан на такое окружение, где дети смогут каждый день менять сценарий игры и развивать необходимые в жизни навыки. На территории ЖК «Новатор» предусмотрено несколько уникальных для Уфы детских зон. Это будут игровые комплексы, рассчитанные на детей разных возрастов: от малышей до подростков. – отметили в пресс-службе ГК «Первый Трест».
А пока детвора играет в зоне детской площадки, родители смогут отдохнуть на удобных лавочках наслаждаясь обилием зелени и приятной беседой с соседями. Любителям тихих настольных игр тоже найдется место. Монополия, миллионер, мафия – вы можете устраивать настоящие чемпионаты между соседями расположившись за установленными столиками на территории двора.
Двор «Новатора» обязательно станет местом притяжения для жильцов всех возрастов, с разными увлечениями и ритмами жизни. Это не просто функциональная история, это целая концепция комфортной жизни, безопасности и здоровья.
И еще один приятный момент. Мечту о покупке квартиры вашей мечты в активно развивающемся районе можно реализовать с большой выгодой! Специально для покупателей квартир в ЖК «Новатор» действует программа «Привилегия»[2]. Она даёт возможность приобрети квартиру, паркинг и кладовку с выгодой до 480 000 руб[3].
При покупке 2 объектов недвижимости одновременно, например, квартира и паркинг или квартира и кладовка, вы можете получить скидку до 20% на паркинг или кладовку.
А при покупке полного пакета – квартира, паркинг и кладовка, ваша выгода составляет до 2% на квартиру + до 20% на паркинг и кладовку.
Узнать больше о проекте можно на сайте 1trest.ru, по телефону 8 (347) 222-0-111 или в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78 и ул. 50-летия Октября, 15 к. 1.
[1] Застройщиком могут вноситься изменения в концепцию благоустройства в рамках доработки проекта.
[2] Не является публичной офертой. Количество лотов, участвующих в акции ограничено. Наличие уточняйте в офисах продаж.
[3] Максимальная выгода рассчитана на пакет в ЖК «Новатор», литер 3: 4-комнатная квартира №178, с площадью 83,9 кв. м + кладовая №27, с площадью 7 кв. м + паркинг №10, с площадью 22,3 кв. м.