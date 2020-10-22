Власти Башкирии намерены поддержать производителей экологически чистых продуктов

Председатель Курултая Константин Толкачев отметил, что на федеральном уровне запрещено применение агрохимикатов, антибиотиков, методов генной инженерии и ряд других мер. Кроме того, в России предусмотрена особая маркировка органических продуктов, что влияет на удорожание процесса производства такой продукции и на цену при реализации.
В целях снижения конечной цены и вовлечения большего числа предприятий и предпринимателей в производство органических продуктов мы считаем правильным оказать производителям меры государственной поддержки. Тем более что речь в конечном счете идет о здоровье населения, заявил Константин Толкачев.
Также он добавил, что органическое сельское хозяйство стоит в одном ряду другими важными направлениями Башкирии — коневодством, пчеловодством и элитным семеноводством. В данное время аналогичная поддержка оказывается в области удобрений. Средства на помощь производителям органической продукции планируют предусмотреть в бюджете Башкирии на 2021 год.
Напомним, сегодня глава республики Радий Хабиров поделился тем, что в этом году в регионе собрали более четырех миллионов тонн зерна, что на четверть больше показателя прошлого года. Он поставил цель, в следующем году собрать пять миллионов тонн зерна.