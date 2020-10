Власти Башкирии намерены поддержать производителей экологически чистых продуктов

Депутаты Госсобрания Башкирии планируют рассмотреть на очередном пленарном заседании законопроект, по которому производители экологически чистых органических продуктов сельского хозяйства получат поддержку.

Председатель Курултая Константин Толкачев отметил, что на федеральном уровне запрещено применение агрохимикатов, антибиотиков, методов генной инженерии и ряд других мер. Кроме того, в России предусмотрена особая маркировка органических продуктов, что влияет на удорожание процесса производства такой продукции и на цену при реализации. В целях снижения конечной цены и вовлечения большего числа предприятий и предпринимателей в производство органических продуктов мы считаем правильным оказать производителям меры государственной поддержки. Тем более что речь в конечном счете идет о здоровье населения, заявил Константин Толкачев. Также он добавил, что органическое сельское хозяйство стоит в одном ряду другими важными направлениями Башкирии — коневодством, пчеловодством и элитным семеноводством. В данное время аналогичная поддержка оказывается в области удобрений. Средства на помощь производителям органической продукции планируют предусмотреть в бюджете Башкирии на 2021 год. Напомним, сегодня глава республики Радий Хабиров поделился тем, что в этом году в регионе собрали более четырех миллионов тонн зерна, что на четверть больше показателя прошлого года. Он поставил цель, в следующем году собрать пять миллионов тонн зерна.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter