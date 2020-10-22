В Башкирии собрали более четырёх миллионов тонн зерна

В Башкирии собрали более четырёх миллионов тонн зерна

Вчера, 10:08ЭкономикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Глава Башкирии Радий Хабиров на странице в соцсетях рассказал о сборе зерна в этом году, отметив, что республика показала хороший результат.

Сбор зерна в 2020 году составил более четырех миллионов тонн, что является вторым по объёму урожаем за последние 10 лет. По словам Хабирова, в 2017 году показатель составил 4,039 миллиона тонн.

По сравнению с прошлым годом — на четверть больше. К такому результату привели огромный труд селян и наши меры государственной поддержки аграриев, отметил Радий Хабиров.

Также он добавил, что власти частично погасили затраты на удобрение, помогли приобрести и сохранить семенной фонд. При этом урожайность выросла на три центнера с гектара. Кроме того, в республике было задействовано 29 тысяч гектар ранее не используемой пашни. Радий Хабиров поставил цель, собрать урожай зерна в пять миллионов тонн.

Для нашей республики результат вполне достижим, у нас очень трудолюбивые люди, которые умеют и любят работать, сказал глава Башкирии.

Напомним, ранее правительство Башкирии приняло постановление о развитии сельского хозяйства. Программа рассчитана на 2021–2026 годы. На реализацию проекта направят 52,7 миллиарда рублей. Подпрограммы нацелены на модернизацию производства, мелиорацию земель и агропромышленного комплекса, развитие коневодства, поддержку малых форм хозяйствования и сельской кооперации. Кроме того, проектом предусмотрено продвижение ветеринарной деятельности.

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