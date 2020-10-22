В Башкирии собрали более четырёх миллионов тонн зерна

Также он добавил, что власти частично погасили затраты на удобрение, помогли приобрести и сохранить семенной фонд. При этом урожайность выросла на три центнера с гектара. Кроме того, в республике было задействовано 29 тысяч гектар ранее не используемой пашни. Радий Хабиров поставил цель, собрать урожай зерна в пять миллионов тонн.