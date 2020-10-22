Правительство Башкирии утвердило программу по снижению уровня бедности

Правительство Башкирии утвердило программу по снижению уровня бедности

Вчера, 09:35ЭкономикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Правительство Башкирии утвердило программу снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в республике. Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации.

Программа нацелена на рост реальных доходов граждан и снижение уровня бедности в два раза к 2024 году. В документе прописана планируемая среднемесячная зарплата каждого района и крупных городов Башкирии. Для достижения показателей власти собираются создать новые рабочие места, оказывать содействие самозанятым и бизнесменам, проводить денежные выплаты семьям, развить фермерское хозяйство, организовать стажировку выпускников вузов и ссузов, оказывать помощь в поиске работы, проводить переобучение и повышение квалификации.

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. Контролировать исполнение программы будет министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова.

Напомним, ранее Башстат опубликовал данные о среднемесячной зарплате по оценке периода с января по июль. Средний заработок составляет 37 055 рублей. Отметим, что этот показатель был таким же по оценке периода с января по июнь.

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