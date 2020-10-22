Правительство Башкирии утвердило программу по снижению уровня бедности

Программа нацелена на рост реальных доходов граждан и снижение уровня бедности в два раза к 2024 году. В документе прописана планируемая среднемесячная зарплата каждого района и крупных городов Башкирии. Для достижения показателей власти собираются создать новые рабочие места, оказывать содействие самозанятым и бизнесменам, проводить денежные выплаты семьям, развить фермерское хозяйство, организовать стажировку выпускников вузов и ссузов, оказывать помощь в поиске работы, проводить переобучение и повышение квалификации.