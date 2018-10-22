У спортсменов и артистов Башкирии зарплаты выросли больше всех

«Башкортостанстат» опубликовал данные о средних зарплатах в различных отраслях экономики республики. Это данные за 8 истекших месяцев текущего года. Так вот, средняя начисленная зарплата в республике составляет 32,2 тысячи рублей. «На руки» будет примерно на 13% меньше, то есть, после уплаты НДФЛ, где-то на уровне 28 тысяч рублей. Топ самых высокооплачиваемых (по начисленной зарплате) отраслей народного хозяйства выглядит следующим образом:

Производства кокса и нефтепродуктов - 77,4 тыс руб, Добыча нефти - 58,6 тыс руб, Химическая промышленность - 47,7 тыс руб, Профессиональная научная и техническая деятельность - 44,9 тыс руб, Производство транспортных средств и оборудования - 42,5 тыс руб,

Меньше всех в Башкирии зарабатывают те, кто производит изделия из кожи. Кожевникам начисляют зарплату в размере 12,8 тысячи рублей. На втором месте мебельщики (производство мебели) – 13,6 тысячи начисленных рублей. На третьем месте с конца портные (производство одежды) – 17,3 тысячи начисленных рублей.

Если сравнивать с тем же периодом – 8 месяцев – прошлого года, то значительнее всех в доходах прибавили деятели культуры, спорта, досуга и развлечения: их зарплата увеличилась в полтора раза (+49,1%) и составила 38,5 тысячи рублей. А вот кошельки обработчиков древесины по сравнению с прошлым годом, наоборот, похудели на -5,6%, их средняя зарплата составила 20,3 тысячи рублей.