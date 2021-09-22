В Башкирии планируется создание нового производства ортопедических кроватей

В Башкирии планируется создание нового производства ортопедических кроватей
В Башкирии планируется создание нового производства ортопедических кроватей
Сегодня, 18:12ЭкономикаЭлина СайфрановаФото: пресс-служба правительства Башкирии
Производство будет осуществляться на территории опережающего социально-экономического развития «Нефтекамск».

Стало известно, что на территории опережающего социально-экономического развития «Нефтекамск» зарегистрирован новый резидент, который планирует производить матрасы и кровати с ортопедическим основанием и подъемным механизмом. Всего для реализации проекта резидент намерен вложить более 250 миллионов рублей. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.

Известно, что на предприятии будут созданы 44 новых рабочих мест, а реализация проекта намечена на 2028 год.

Напомним, что в Башкирии существует пять территорий опережающего социально-экономического развития, сокращенно ТОСЭР, в таких городах как Белебей, Кумертау, Белорецк, Благовещенск и Нефтекамск. На данный момент чило резидентов превышает 80 человек, а вложено в новые предприятия более 4,5 миллиарда рублей и создано 3 343 рабочих мест.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы