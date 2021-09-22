В Башкирии планируется создание нового производства ортопедических кроватей

Стало известно, что на территории опережающего социально-экономического развития «Нефтекамск» зарегистрирован новый резидент, который планирует производить матрасы и кровати с ортопедическим основанием и подъемным механизмом. Всего для реализации проекта резидент намерен вложить более 250 миллионов рублей. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.
Известно, что на предприятии будут созданы 44 новых рабочих мест, а реализация проекта намечена на 2028 год.
Напомним, что в Башкирии существует пять территорий опережающего социально-экономического развития, сокращенно ТОСЭР, в таких городах как Белебей, Кумертау, Белорецк, Благовещенск и Нефтекамск. На данный момент чило резидентов превышает 80 человек, а вложено в новые предприятия более 4,5 миллиарда рублей и создано 3 343 рабочих мест.