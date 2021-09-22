В Башкирии планируется создание нового производства ортопедических кроватей

Стало известно, что на территории опережающего социально-экономического развития «Нефтекамск» зарегистрирован новый резидент, который планирует производить матрасы и кровати с ортопедическим основанием и подъемным механизмом. Всего для реализации проекта резидент намерен вложить более 250 миллионов рублей. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.