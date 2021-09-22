В Башкирии два инвестпроекта по животноводству получат субсидии и льготы

В Башкирии два инвестпроекта по животноводству получат субсидии и льготы
В Башкирии два инвестпроекта по животноводству получат субсидии и льготы
Сегодня, 11:34ЭкономикаИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Два молочных комплекса получили статус приоритетных.

Пресс-служба правительства Башкирии сообщает о включении двух животноводческих комплексов в список приоритетных. Оба проекта соответствуют критериям для получения такого статуса. Два молочных комплекса в Илишевском и Кугарчинском районах Башкирии получат существенные меры господдержки.

Немного конкретики, речь идет о проекте молочного комплекса на 1,2 тысячи голов дойного стада в Илишевском районе. Вложения в проект составят 1,1 миллиарда рублей. Инвестором данного проекта выступит ГУСП МТС «Центральная». Начнут реализовывать проект уже в этом году, рассчитана она до 2025 года. Под проект уже подобрана площадка. Также уже заключен договор на разработку проектно-сметной документации. Сейчас ведутся работы по межеванию участка земли и постановка его на кадастровый учет.

Еще один приоритетный инвестпроект также является молочным комплексом. ООО «Агрофирма «Иртюбяк» подготовила проект стоимостью 180 миллионов рублей. Проект также рассчитан на рассчитан на 2021-2025 годы. Предполагается, что проект обеспечит 59 рабочих мест. Индустриальный молочный комплекс с племенными коровами и своей кормовой базой. Интересно, что животных будут закупать за рубежом, в Венгрии.

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