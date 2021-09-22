Подписи под документом поставили президент ТПП РБ Тимур Хакимов и министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова.
Стороны будут безвозмездно помогать гражданам, ищущим работу, в поиске необходимых вариантов, а работодателям — подбирать необходимых сотрудников, а также реализовывать мероприятия по снижению напряженности на рынке труда в республике. Данное соглашение необходимо в целях обеспечения сохранения персональных данных и для того, чтобы члены ТПП могли бесплатно на единой площадке набирать себе сотрудников или подавать заявку для оргнабора в ТПП.
Для справки: Рынок труда в Башкортостане выглядит так: около 30 тысяч человек безработных и минимально только в Минтруде более 60 тысяч вакансий. А если взять статистику кадровых агентств, то нехватка рабочих рук еще более значительна.
«У нас очень много заявок от предпринимателей на рабочую силу. В числе последних — от предприятия из города Благовещенск, которое изготавливает железобетонные конструкции для строительства Восточного выезда. Работодатель — член ТПП — предлагает зарплату от 70 тысяч рублей, но не может набрать сотрудников. Мы подключились к решению проблемы», — рассказал Тимур Хакимов.\
На встрече также присутствовал председатель комиссии Совета ТПП РФ, президент Союза экспертов и консультантов в сфере трудовой миграции Николай Курдюмов, представители Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Игорь Муравьев и Валерий Шинкаренко.
Глава самого крупного бизнес-объединения республики рассказал о деятельности Палаты по организованному подбору кадров для предприятий республики в Узбекистане, идет выстраивание связей с Казахстаном. Успешно работает Многофункциональный миграционный центр, в котором специалисты Торгово-промышленной палаты РБ в режиме «одного окна» оформляют все документы для трудовых мигрантов и адресно направляют их к работодателю.
Отдельно Тимур Хакимов рассказал о реализации пилотного проекта по обеспечению кадрами совместно с УФСИН России по РБ.
«Согласно изменениям в ФЗ № 179, исправительные центры теперь могут создаваться на предприятиях любой формы собственности. Мы на базе одного из наших предприятий-членов открываем общежитие, наполняем его специалистами разных профессий из числа осужденных. Они проживают в одном месте, при этом государство не несет затрат на их содержание. Бизнес платит зарплату в один МРОТ (около 13 тысяч рублей), главное- осужденные получают возможность адаптироваться в обществе», — сообщил Тимур Хакимов.
В ближайших планах — внесение в Госдуму предложений по привлечению торгово-промышленных палат в своих регионах в инфраструктуру кадрового обеспечения предприятий и бизнеса РФ.ТПП — самое крупное бизнес-объединение страны, кому как не палатной системе со своей огромной инфраструктурой и членами этим заниматься.
Подобное уже произошло с принятием ФЗ № 349, где ТПП признана инфраструктурой поддержки МСП в 2020 году, подписан указ Президента России В. В. Путина.