Спотовая стоимость природного газа на европейском рынке сегодня продолжила устремляться вверх. Сырье дорожает на фоне информации о том, что приостановлены поставки через газопровод «Северный поток».

Впервые с начала весны текущего года 1000 «кубов» газа стоит сейчас свыше трех тысяч долларов. Сентябрьский фьючерс на нидерландском хабе TTF подорожал до отметки в 3024 долларов. Самый дорогостоящий контракт – декабрьский – вырос в цене до 3017 долларов. Общее повышение цены на природный газ с момента старта торговой сессии достигло таким образом 20 процентов, пишут корреспонденты iz.ru. Из заявления замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева следует, что цена газа, достигшая 2,8 тысячи долларов, – это результат «восхитительной комбинации», придуманной европейскими политиками. До конца текущего года стоимость «голубого» топлива в Европе может превысить четыре тысячи долларов, не исключает Медведев. На фоне беспрецедентно высокого спроса на энергетические носители в Европе обогащаются американские экспортеры ресурсов. Поставки СПГ из Соединенных Штатов за минувший год увеличились с 20-ти до 60 процентов. Многие компании в Европе вынужденно прекратили сотрудничать с Россией и перешли на сырье американцев.

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