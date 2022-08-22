Цена газа в Европе превысила $3000 за 1000 кубометров  

Цена газа в Европе превысила $3000 за 1000 кубометров  
Цена газа в Европе превысила $3000 за 1000 кубометров  
Вчера, 18:08ЭкономикаФото: pxhere.com
Спотовая стоимость природного газа на европейском рынке сегодня продолжила устремляться вверх. Сырье дорожает на фоне информации о том, что приостановлены поставки через газопровод «Северный поток».

Впервые с начала весны текущего года 1000 «кубов» газа стоит сейчас свыше трех тысяч долларов. Сентябрьский фьючерс на нидерландском хабе TTF подорожал до отметки в 3024 долларов. Самый дорогостоящий контракт – декабрьский – вырос в цене до 3017 долларов. Общее повышение цены на природный газ с момента старта торговой сессии достигло таким образом 20 процентов, пишут корреспонденты iz.ru.

Из заявления замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева следует, что цена газа, достигшая 2,8 тысячи долларов, – это результат «восхитительной комбинации», придуманной европейскими политиками. До конца текущего года стоимость «голубого» топлива в Европе может превысить четыре тысячи долларов, не исключает Медведев.

На фоне беспрецедентно высокого спроса на энергетические носители в Европе обогащаются американские экспортеры ресурсов. Поставки СПГ из Соединенных Штатов за минувший год увеличились с 20-ти до 60 процентов. Многие компании в Европе вынужденно прекратили сотрудничать с Россией и перешли на сырье американцев.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы