Тимур Хакимов: «Проектное управление позволит предпринимателям не совершать ошибок»

Мероприятие организовал Центр «Мой бизнес» Агентства РБ по развитию малого и среднего предпринимательства. Оператором выступила Торгово-промышленная палата РБ.
Главная задача бизнес-тренеров на этом тренинге состояла в том, чтобы научить предпринимателей эффективно управлять продуктом, проектом, командой и ресурсами.
«Знания по теме проектного управления, а главное сформированный навык позволит предпринимателям не совершать ошибок при реализации новых проектов. Умение использовать инструменты управления сохранит бюджет проекта, поможет грамотно сформировать команду и управлять ей», - рассказал президент ТПП РБ Тимур Хакимов.
На тренинге участники сформировали готовый план реализации проекта с применением полученных инструментов проектного управления.
Тренинг разработан АО «Корпорация «МСП» для начинающих и действующих предпринимателей.
Мероприятие реализуются в рамках национального проекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы».