Тимур Хакимов: «Проектное управление позволит предпринимателям не совершать ошибок»

В Салавате для предпринимателей состоялся бесплатный тренинг по проектному управлению.

Мероприятие организовал Центр «Мой бизнес» Агентства РБ по развитию малого и среднего предпринимательства. Оператором выступила Торгово-промышленная палата РБ. Главная задача бизнес-тренеров на этом тренинге состояла в том, чтобы научить предпринимателей эффективно управлять продуктом, проектом, командой и ресурсами. «Знания по теме проектного управления, а главное сформированный навык позволит предпринимателям не совершать ошибок при реализации новых проектов. Умение использовать инструменты управления сохранит бюджет проекта, поможет грамотно сформировать команду и управлять ей», - рассказал президент ТПП РБ Тимур Хакимов. На тренинге участники сформировали готовый план реализации проекта с применением полученных инструментов проектного управления. Тренинг разработан АО «Корпорация «МСП» для начинающих и действующих предпринимателей. Мероприятие реализуются в рамках национального проекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы».

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