Тимур Хакимов: «Проектное управление позволит предпринимателям не совершать ошибок»

Тимур Хакимов: «Проектное управление позволит предпринимателям не совершать ошибок»
Тимур Хакимов: «Проектное управление позволит предпринимателям не совершать ошибок»
Вчера, 15:27ЭкономикаФото: tpprb.ru
В Салавате для предпринимателей состоялся бесплатный тренинг по проектному управлению.

Мероприятие организовал Центр «Мой бизнес» Агентства РБ по развитию малого и среднего предпринимательства. Оператором выступила Торгово-промышленная палата РБ.

Главная задача бизнес-тренеров на этом тренинге состояла в том, чтобы научить предпринимателей эффективно управлять продуктом, проектом, командой и ресурсами.

«Знания по теме проектного управления, а главное сформированный навык позволит предпринимателям не совершать ошибок при реализации новых проектов. Умение использовать инструменты управления сохранит бюджет проекта, поможет грамотно сформировать команду и управлять ей», - рассказал президент ТПП РБ Тимур Хакимов.

На тренинге участники сформировали готовый план реализации проекта с применением полученных инструментов проектного управления.

Тренинг разработан АО «Корпорация «МСП» для начинающих и действующих предпринимателей.

Мероприятие реализуются в рамках национального проекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы».

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