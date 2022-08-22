Просто и безопасно: с начала года уральцы открыли в Сбербанке 5 тысяч аккредитивов

За шесть месяцев 2022 года в Уральском банке Сбербанка открыли около 5 тысяч аккредитивов, 92% из них — при сделках с жилой недвижимостью.

Популярность этого финансового инструмента в Сбербанке связывают с простотой открытия и исполнения: клиентам не нужно посещать офис банка – все можно сделать в несколько кликов в приложении СберБанк Онлайн. К примеру, сейчас дистанционно аккредитивы открывают 14% пользователей. Благодаря внедрению электронного взаимодействия с Росреестром банк может самостоятельно получать информацию о переходе прав собственности к покупателю или о регистрации договора участия в долевом строительстве по типовым сделкам. Это решение ускоряет процесс выплаты денежных средств получателю, а также полностью исключает риски недобросовестного поведения участников сделки. Сейчас средний срок открытия аккредитива сократился до нескольких минут, а раскрывается он в среднем за 4 часа после регистрации сделки. Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка: «Аккредитив является одной из самых защищённых форм расчетов. Он дает возможность покупателю зарезервировать находящуюся на нем сумму, а при соблюдении всех условий сделки банк выплачивает деньги продавцу. Аккредитив можно открывать при любых сделках с недвижимостью: при покупке-продаже, в том числе в ипотеку, или при обмене квартирами. Большим преимуществом этого инструмента является то, что его можно использовать также при приобретении дорогого имущества, например, автомобиля, ценных бумаг или в качестве оплаты за услуги». Уральский банк Сбербанка ведет деятельность на территории Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

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