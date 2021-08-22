Любой ценой: как власти останавливают подорожание продуктов

Эксперты отмечают, что многие действия правительства по регулированию цен не эффективны, в том числе по регулированию цен на растительное масло и сахар. При этом подобные ограничения и дополнительные пошлины не могут не навредить финансам производителей. Кроме того, «мясная корзина» в стране за год подорожала на 10,7% — не так критично, как овощи, но приятного мало.