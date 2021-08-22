Любой ценой: как власти останавливают подорожание продуктов

Любой ценой: как власти останавливают подорожание продуктов
Любой ценой: как власти останавливают подорожание продуктов
Вчера, 23:36ЭкономикаАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Проблемы с ростом продуктом власти России решают, но эффект — противоречивый.

После заявления Минпромторга о снижении цен на продукты «борщевого» набора ФАС разработал законопроект, расширяющий возможности госрегулирования цен. В частности, ведомство предлагает искусственно ограничивать наценку на продукты питания, а заодно грозит крупнейшим ретейлерам штрафом в 600 млрд руб., предлагая «добровольно» снизить наценку.

В июне этого года средняя цена продуктов в корзине оказалась на 11,8% выше, чем в июне прошлого года. При этом пандемия свела на нет привычное сезонное колебание цен.

Особенно хорошо заметна разница в специфике цен на овощи: уже по итогам июня овощи из нашей продуктовой корзины оказались на треть дороже, чем в прошлом году. Морковь и вовсе стала «золотой». По словам экспертов дело в зависимости страны от импорта, поскольку в прошлом году были сокращены посевные площади — той же моркови.

Эксперты отмечают, что многие действия правительства по регулированию цен не эффективны, в том числе по регулированию цен на растительное масло и сахар. При этом подобные ограничения и дополнительные пошлины не могут не навредить финансам производителей. Кроме того, «мясная корзина» в стране за год подорожала на 10,7% — не так критично, как овощи, но приятного мало.

Спасение эксперты видят в том, что такие перекосы и заигрывание с ограничением розничных цен — это ненадолго, точнее до грядущих парламентских выборов, после которых властям больше не будет смысла играть в популизм.

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

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